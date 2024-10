Apple Music lancia le nuove Set List: ora puoi rivivere i concerti per intero!

Chi ama la musica e conosce Apple Music apprezzerà di certo il nuovo aggiornamento che consente ora agli utenti di rivivere i concerti a cui hanno partecipato e agli artisti di promuovere le loro esibizioni che andranno ad eseguire sul palco. Questo nuovo “strumento” viene dunque concesso maggiormente a cantanti, DJ e musicisti, con il pubblico che quindi può usufruirne.

La scaletta del concerto arriva su Apple Music con le nuove Set List, un vantaggio per utenti e artisti

Crediti: Apple

Mentre Spotify continua ad aggiungere funzioni per i suoi utenti, oggi la grande novità arriva su Apple Music e riguarda da vicino anche gli artisti. Questi ora possono trasformare le loro scalette dei concerti in vere e proprie playlist. In questo modo sia gli utenti che hanno già partecipato ad un evento che quelli che invece sono in procinto di farlo, possono trarre beneficio. Chi è appena stato ad un concerto e avverte la nostalgia subito dopo o a distanza di tempo, può riviverlo completamente mettendo in riproduzione l’intera Set List del suo artista preferito su Apple Music che rispecchierà la scaletta del concerto.

Lo stesso discorso vale anche per chi invece vuole un assaggio di ciò che andrà ad ascoltare dal vivo, magari dando una sbirciata al programma dello show in anticipo. Gli artisti che hanno i loro brani all’interno della piattaforma streaming musicale del colosso di Cupertino possono dare vita a queste nuove playlist semplicemente premendo su “+” di fianco alla sezione dedicata o magari tramite la voce “Crea una Set List“. C’è l’opportunità di scegliere il tipo di evento, di inserire un nome che lo rappresenti e anche la data in cui la scaletta andrà online per gli utenti, esattamente come illustrato nell’immagine in alto.

