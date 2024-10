Apple presenta Mac mini con M4 e M4 Pro: molto più piccolo, ma anche più potente

Nel secondo giorno di annuncio della sua nuova lineup di PC desktop e laptop, Apple presenta finalmente il nuovo Mac mini con M4 e M4 Pro, che guadagna un design ancora più piccolo ed una potenza ancora più grande. Le voci sul redesign del BYODKM di Cupertino, infatti, erano vere: il nuovo mini PC è incredibilmente compatto e altrettanto potente, grazie alla nuova generazione di Apple Silicon e ad un rinnovato sistema di raffreddamento.

Apple Mac Mini con M4 e M4 Pro: tutto quello che c’è da sapere

Crediti: Apple

Dopo aver saltato la generazione con chip M3, Apple presenta ufficialmente i nuovi Mac mini con chip M4 e M4 Pro, portando sul mercato dei prodotti dal rapporto qualità-prezzo davvero incredibile. Proprio come i nuovi iMac, infatti, i mini PC realizzati dal team di Tim Cook offrono 16 GB di RAM in configurazione base (rispetto agli 8 GB per cui Apple è stata tanto criticata in questi anni), ma senza alcun aumento di prezzo.

Il design è completamente nuovo e decisamente più piccolo: con appena 12,7 centimetri per lato (la metà rispetto alla precedente generazione), Mac mini mette a disposizione finalmente le porte USB-C sulla parte frontale, mentre sul retro l’I/O prevede tre porte Thunderbolt 4 (Thunderbolt 5 per la prima volta con M4 Pro) Gigabit Ethernet e HDMI. Il pulsante di accensione viene spostato sotto il dispositivo, dove troviamo anche la ventola che alimenta il nuovo sistema di raffreddamento che aiuta a mantenere le temperature basse e le prestazioni alte.

Sotto la scocca, ovviamente, abbiamo a disposizione il nuovo chip M4, con CPU 10-core, GPU 10-core e fino a 64 GB di RAM unificata, affiancato da uno spazio di archiviazione configurabile all’acquisto fino a 8 TB. La versione con M4 Pro, invece, offre CPU 12-core, GPU 16-core ed una configurazione di partenza che vede 24 GB di RAM e 512 GB di storage su memoria SSD. Il sistema operativo equipaggiato sarà macOS Sequoia 15.1 con Apple Intelligence, ma l’intelligenza artificiale sarà disponibile in Italia soltanto a partire dal mese di aprile 2025.

Apple Mac mini con M4 e M4 Pro – Prezzi e disponibilità

Crediti: Apple

I nuovi Mac mini con M4 e M4 Pro saranno disponibili ufficialmente a partire dal 8 novembre 2025, ma è già possibile effettuare il pre-ordine tramite il sito ufficiale di Apple con questi prezzi di partenza.

M4 16/256 GB – 729€

M4 16/512 GB – 959€

M4 24/512 GB – 1189€

M4 Pro 24/512 GB – 1679€

