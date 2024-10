Apple dice addio ad iPod Nano e Shuffle: i lettori multimediali sono ufficialmente obsoleti

Un’intera generazione di teenager hanno vissuto la rivoluzione musicale, che dai vecchi CD lasciava spazio alla riproduzione digitale, utilizzando gli iPod di Apple ma in questi giorni è arrivata la conferma di come sia davvero finita un’era. La compagnia di Cupertino, infatti, ha aggiornato la lista dei dispositivi obsoleti aggiungendo anche gli ultimi due modelli arrivati sul mercato negli scorsi anni.

La lista dei dispositivi Apple obsoleti si allunga: addio a iPod Nano e iPod Shuffle

Crediti: Apple, Canva

iPod nano e iPod shuffle sono ufficialmente dei dispositivi obsoleti, a partire dal mese di ottobre 2024: Apple, infatti, li ha aggiunti alla lista dei prodotti che non riceveranno più aggiornamenti, decretandone così l’inevitabile fine. Nuovi colori per la settima generazione di iPod nano e la quarta generazione di iPod shuffle erano arrivati nel lontano 2015, ma lo stop alla produzione ufficializzato nel 2017.

Dopo quasi 10 anni, quindi, gli ultimi iPod di Apple vanno ufficialmente in pensione, lasciando spazio ai moderni smartphone che in pochi anni sono diventati dei veri e propri hub multimediali per video e musica. Diventano obsoleti in questi giorni, tuttavia, anche gli iPhone 6 e iPhone 6 Plus, accompagnati dai MacBook da 12″ del 2017 e gli iPad di sesta generazione.

