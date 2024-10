iPhone 17 Slim (iPhone Air): sarà così sottile solo grazie a questa tecnologia

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

C’è ancora incertezza sul suo nome commerciale: inizialmente se ne parlava come di iPhone 17 Slim, più recentemente è spuntata l’ipotesi iPhone Air, entrambi nomi che servono a rimarcare quanto sarà sottile. Il 2025 potrebbe rappresentare un anno importante per il catalogo telefonico, che dopo anni potrebbe vedersi privato di un modello finora conosciuto in favore di questo, che avrà un’estetica talmente rifinita da necessitare di un nuovo tipo di display.

iPhone 17 Slim aka iPhone Air: il corpo così sottile sarà permesso da un nuovo tipo di display

Il taglio sarebbe per iPhone 17 Plus, che da sempre è la variante meno venduta fra le quattro disponibili con il 5/10% delle spedizioni complessive. Al suo posto ci sarebbe così un iPhone 17 Slim (o iPhone Air) che, pur essendo indicato come il più costoso dei quattro, avrebbe specifiche peggiori ma un form factor migliore.

Non si hanno ancora dati precisi, anche se gli ultimi rumor parlano di uno smartphone il cui spessore sarebbe attorno ai 5 mm: per avere un paragone, iPhone 15/Plus e 15 Pro/Pro Max misurano 7,8 mm e 8,3 mm. Per raggiungere tale traguardo, Apple si sarebbe affidata a Novatek, produttore taiwanese che di recente ha sviluppato un nuovo OLED TDDI (Touch and Display Driver Integration) che ha il merito di aver integrato sensore touch e driver nello stesso strato.

Per i display dei suoi melafonini, Apple si è sempre affidata a partner come Samsung ed LG, con la cinese BOE che si è inserita nel gruppo da qualche anno a questa parte. Novatek non ha mai collaborato né con Apple né con altri produttori come Samsung, Xiaomi, OPPO e così via, pertanto è tutt’altro che certo che avvenga; per testare il terreno, Apple potrebbe iniziare a usare questi pannelli TDDI su altri prodotti come iPad o Apple Watch.

