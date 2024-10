Non solo fotocamera: iPhone 17 Pro avrà un nuovo e inaspettato tasto

A quanto pare, Apple starebbe pensando di continuare quanto fatto con iPhone 16, introducendo al pubblico un iPhone 17 Pro dotato di un ulteriore nuovo tasto fisico. Sono anni che l’azienda di Cupertino lavora per modificare il modo con cui i suoi utenti si interfacciano con i melafonini, pensando a nuovi approcci per i pulsanti collocati sul frame laterale degli smartphone.

A bordo di iPhone 17 Pro ci sarà un nuovo tasto: ecco quale sarà il suo funzionamento

Project Bongo: così si chiamava il progetto con cui Apple tentò di sostituire i tasti fisici dei suoi telefoni con tasti aptici, cioè che incorporano motorini di vibrazione Taptic Engine che simulano le parti in movimento dei tasti meccanici. Questo esperimento si è concretizzato prima con iPhone 15 sotto forma di tasto Azione, installato al posto dell’interruttore della suoneria e utilizzabile anche per altre funzionalità.

Ma pare che non sia finita qui, perché nelle intenzioni della compagnia californiana ci sarebbe la volontà di attuare un ulteriore cambiamento. Lo svela il leaker Majinbu: nei laboratori di Apple si starebbe lavorando a un iPhone 17 Pro su cui sostituire pulsanti del volume e tasto Azione con un unico pulsante. Non si sa ancora come funzionerebbe, essendo un tasto che dovrebbe sia regolare il volume che le funzionalità del tasto Azione, e non è chiaro come riuscirebbe a fare entrambe senza accavallarsi.

Provando ad avanzare un’ipotesi, potrebbe prendere ispirazione al tasto Controllo Fotocamera di iPhone 16, che essendo sia un tasto meccanico che capacitivo agisce diversamente in base a come l’utente lo tocca e/o preme. Per esempio, cliccandolo si apre la fotocamera mentre con uno swipe col polpastrello si regola lo zoom: ecco, magari questo nuovo tasto fungerebbe da tasto Azione quando cliccato e da tasto di regolazione del volume facendo uno swipe.

È doveroso specificare che, essendo ancora lontani dalla presentazione di iPhone 17, è più che plausibile che Apple stia lavorando a diversi prototipi dei prossimi smartphone e che questo tasto possa non vedere la luce del sole qualora non venisse valutato funzionale al suo scopo. Anche perché di carne al fuoco ce n’è già parecchia, fra nuovi schermi, fotocamere, intelligenza artificiale e il tanto atteso iPhone Air.

