Apple presenta i nuovi iPad mini: compatti e con supporto per Apple Intelligence

Apple, sorprendendo un po’ tutti quelli che aspettavano un annuncio del genere nel corso di un evento, ha ufficialmente presentato i nuovi iPad mini di settima generazione, che grazie ad un nuovo e potente chip ottengono il supporto ufficiale per Apple Intelligence. Con quattro diverse colorazioni, i tablet compatti dell’azienda di Cupertino saranno disponibili sul mercato a fine mese, con un design rinnovato ma particolarmente riconoscibile.

iPad mini (Gen 7): tutto quello che c’è da sapere

Crediti: Apple

iPad mini (Gen 7) è dotato di un display Liquid Retina (2266×1488 pixel) da 8.3“, con una luminosità di 500 nit e True Tone per non affaticare gli occhi. Il design subisce poche modifiche rispetto alla precedente generazione: i bordi dello schermo restano pressoché invariate, mentre sul retro possiamo finalmente dire addio ai rilievi intorno agli angoli per un look più pulito ed elegante. Il tablet è disponibile in quattro diverse colorazioni: Blu, Viola, Galassia e Grigio Siderale, ma gli aggiornamenti più importanti si nascondono sicuramente sotto la scocca.

Ad alimentare i nuovi iPad mini (Gen 7), infatti, troviamo il chip A17 Pro che (avendo debuttato a bordo di iPhone 15 Pro) offre la compatibilità anche con l’intelligenza artificiale di Apple Intelligence. Le prestazioni, quindi, si possono definire di prim’ordine: la CPU a 6-core è infatti il 30% più veloce rispetto alla passata generazione di iPad mini, mentre la GPU a 5-core supporta anche il Ray-tracing per giocare anche ai titoli tripla A moderni.

Per la connettività, invece, abbiamo a disposizione Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e rete cellulare 5G (nel caso della versione Wi-Fi+Cellular). Salto di qualità anche per il comparto fotografico: il nuovo iPad mini infatti è dotato di una fotocamera posteriore da 12 MP (f/1.8) con Flash True Tone, Autofocus, Panorama (fino a 63MP) e Smart HDR4, mentre la fotocamera anteriore per i selfie può vantare un sensore da 12 MP (f/2.4) con registrazione video fino al Full HD (1080p)

Il tablet, ovviamente, è equipaggiato con iPadOS 18, ma per gli utenti italiani c’è una brutta notizia: nonostante Apple Intelligence arrivi nelle prossime settimane con iPadOS 18.1, l’intelligenza artificiale della compagnia di Cupertino sarà disponibile nel nostro paese soltanto nel corso del 2025.

iPad mini (Gen 7) – Prezzi e disponibilità

Crediti: Apple

iPad mini sarà disponibile sul mercato a partire dal 23 ottobre, con i pre-ordini che inizieranno già nella giornata del 15 ottobre. Il prezzo di partenza, per la versione Wi-Fi sarà di 609€, mentre per le configurazioni Wi-Fi+Cellular da 512 GB si arriverà addirittura ai 1159€. Di seguito tutti i prezzi.

iPad mini Wi-Fi 128 GB – 609€

iPad mini Wi-Fi 256 GB – 739€

iPad mini Wi-Fi 512 GB – 989€

iPad mini Wi-Fi + Cellular 128 GB – 779€

iPad mini Wi-Fi + Cellular 256 GB – 909€

iPad mini Wi-Fi + Cellular 512 GB – 1159€

