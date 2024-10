Apple: finalmente sarà più facile fare a meno di Safari su iPhone e iPad

Da quando è arrivato ufficialmente il Digital Markets Act, Apple ha avuto non pochi problemi ad uniformarsi alle linee guida che l’UE ha deciso di dettare. Proprio per assecondare i parametri imposti nel Vecchio Continente, il colosso di Cupertino ora ha deciso di apportare una modifica ulteriore su iOS e iPadOS, offrendo agli utenti più opportunità in merito alla scelta del browser web da utilizzare.

Apple espande la funzionalità di scelta del browser su iOS e iPad OS in conformità con il DMA europeo

Crediti: Canva

Sia su iOS 18.2 che su iPadOS 18.2, esattamente come su iOS 17.4, gli utenti avranno maggiori possibilità di scelta riguardo alla loro esperienza di navigazione predefinita ma ci saranno delle piccole novità. Il futuro in questo caso è d’obbligo, in quanto tale aggiornamento per ora non riguarda le versioni stabili dei sistemi operativi rispettivamente dedicati ad iPhone e iPad, non ancora ufficializzate. Al momento questa nuova aggiunta, insieme a diverse altre, arriva solo per gli utenti iscritti al programma Developer Beta di Apple.

In linea con quanto imposto dall’UE, il colosso americano ha modificato in maniera netta la schermata di scelta del browser, che consentirà di selezionare quello desiderato in maniera diretta, senza obbligare l’utente a recarsi sull’App Store alle rispettive pagine dedicate ai prodotti. Avverrà infatti l’installazione automatica qualora il browser stesso non dovesse essere già presente sul dispositivo in uso, altrimenti si aprirà direttamente. Tutto ciò solo ed unicamente dopo aver visionato l’intera lista di scelte disponibili: è così infatti che, secondo quanto dettato dall’UE, l’utente finale potrà essere realmente consapevole della sua scelta.

Un’altra novità introdotta da Apple riguarda la sostituzione automatica dell’icona di Safari (anche se dovesse trovarsi nel dock nella home) qualora l’utente dovesse scegliere un’altra esperienza di navigazione, favorendo così la semplicità di utilizzo. Sono state poi nettamente migliorate anche le descrizioni che per ogni browser web rendono più chiaro ogni aspetto e, se non dovesse bastare, gli utenti potranno visitare anche la pagina completa sull’App Store semplicemente cliccando sulle icone.

