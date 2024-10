Ecco la prima beta di iOS 18.2: tutte le nuove funzioni di Apple Intelligence

Con lo sviluppo di iOS 18.1 arrivato ormai a termine e il debutto di Apple Intelligence previsto per la prossima settimana, la compagnia guidata da Tim Cook ha pubblicato nelle ultime ore la prima versione di test del nuovo grande aggiornamento per il sistema operativo di iPhone. iOS 18.2 Beta 1, infatti, è disponibile da oggi per tutti gli sviluppatori, con un lancio finale previsto probabilmente per il mese di dicembre.

iOS 18.2 Beta 1: tutte le novità

Crediti: Apple

Come ampiamente previsto dalla roadmap trapelata in rete nel corso di queste settimane, iOS 18.2 introdurrà una serie di nuove funzionalità per Apple Intelligence, andando parzialmente a completare la disponibilità delle funzioni annunciate nel corso della WWDC. Oltre al focus sull’intelligence artificiale, inoltre, arriveranno anche nuovi cambiamenti specifici per l’Unione Europea come la possibilità di cancellare le app di sistema. Di seguito tutte le novità.

Integrazione con ChatGPT

Strumenti di scrittura con AI

GenMoji

Image Playground

Image Wand

Apple Intelligence localizzato per Australia, Canada, Nuova Zelanda, Sud Africa e Regno Unito

Nuovo design per l’app Mail

Cambio delle app predefinite

Eliminazione delle app di sistema (in EU)

“Scrivi a Siri” nel Centro di controllo

Funzione “Limita volume”

La prima beta di iOS 18.2 è disponibile nel canale “Developer Beta” e probabilmente arriverà anche in quello Public soltanto dopo il lancio ufficiale di iOS 18.1. Per quanto riguarda il rilascio della versione finale, è lecito aspettarsi questo nuovo aggiornamento entro la fine del mese di dicembre.

