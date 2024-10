Apple lancia iOS 18.1 RC: ultimo test prima della versione finale

Il momento che tutti i possessori di iPhone 16 e 16 Pro stavano aspettando sta finalmente per arrivare: con l’ultima versione di test iOS 18.1 (candidata a diventare quella finale) arrivata in queste ore, mancano soltanto pochi giorni al lancio ufficiale dell’aggiornamento che introdurrà finalmente Apple Intelligence. iOS 18.1 RC, infatti, è disponibile da oggi: l’ultimo passo verso la disponibilità per tutti.

iOS 18.1 sarà disponibile per tutti la prossima settimana

iOS 18.1 RC è disponibile da oggi sia nel canale Developer Beta che Public Beta, quindi tutti gli utenti interessati potranno installare fin da subito la versione dell’aggiornamento destinata a diventare quella finale che sarà pubblicata la prossima settimana. Questa ultima versione di test include le funzionalità per la salute dell’udito e diversi bug fix: di seguito il changelog completo.

Aggiunte funzionalità Salute per l’udito compatibili con AirPods Pro 2 (in Canada, Giappone, Hong Kong e USA)

Risolto un problema con l’app Podcast che mostrava segnati gli episodi non riprodotti

Risolto un problema con la riproduzione dei video registrati in 4K/60 che potevano presentare stuttering quando il dispositivo è caldo

Risolto un problema con le chiavi delle auto digitali che potevano non sbloccare il veicolo dopo un ripristino da backup

Risolto un problema che poteva causare il riavvio improvviso di iPhone 16 e 16 Pro

L’appuntamento con la versione finale iOS 18.1, quindi, è fissato (presumibilmente) per il 28 ottobre: purtroppo, però, bisogna ricordare che Apple Intelligence non sarà disponibile in Italia almeno fino alla primavera del 2025.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le