Quando arriva iOS 18.1 con Apple Intelligence? Un leak svela la data di lancio

Aggiornamento 07/10: un nuovo leak ha probabilmente svelato la data di uscita del nuovo aggiornamento iOS 18.1, che introdurrà per la prima volta Apple Intelligence. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Lo sviluppo di iOS 18.1, il primo grande aggiornamento del nuovo sistema operativo mobile di Apple, sta volgendo al termine e molto presto gli utenti potranno finalmente mettere le mani su Apple Intelligence. La compagnia di Cupertino ha annunciato che l’aggiornamento verrà rilasciato nel mese di ottobre, ma al momento non conosciamo ancora la data esatta: possiamo, però, fare alcune supposizioni.

iOS 18.1 sta arrivando: il lancio a fine ottobre?

Crediti: Apple

iOS 18.1 si occuperà di avviare la fase di completamente del nuovo sistema operativo di Apple, che per la prima volta è arrivato sugli smartphone della compagnia senza le funzionalità più importanti annunciate alla WWDC e alla presentazione dei nuovi iPhone. Apple Intelligence, infatti, è ancora assente su iOS 18 e verrà rilasciato soltanto con l’aggiornamento che diventerà pubblico nel mese di ottobre. Vale la pena ricordare, tuttavia, che gli utenti italiani dovranno attendere il 2025 per poter sfruttare l’AI sui propri smartphone.

Nonostante non sia sta ancora annunciata la data di rilascio ufficiale, è facile ipotizzare che la compagnia guidata da Tim Cook possa aver messo nel mirino la terza settimana di ottobre, periodo in cui Apple ha sempre pubblicato aggiornamenti per iOS negli ultimi quattro anni.

iOS 14.1: 20 ottobre 2020

iOS 15.1: 25 ottobre 2021

iOS 16.1: 24 ottobre 2022

iOS 17.1: 25 ottobre 2023

Secondo quando suggerito da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, il nuovo iOS 18.1 con Apple Intelligence potrebbe essere rilasciato soltanto negli ultimi giorni del mese, più precisamente il 28 ottobre. Ovviamente si tratta di semplici speculazioni, quindi vi invitiamo ad attendere maggiori informazioni direttamente da Apple.

