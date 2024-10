Apple lancia iOS 18.1 Beta 7: la versione finale si avvicina

Il momento tanto atteso dai possessori di iPhone 16 si sta finalmente avvicinando, con Apple che rilascia in queste ore la settima beta dell’aggiornamento di sistema che introdurrà finalmente su iOS 18 anche Apple Intelligence (solo in alcuni paesi inizialmente). Con l’arrivo di questa nuova versione di prova, sono davvero pochi i passi che separano gli utenti dall’arrivo dell’intelligenza artificiale.

iOS 18.1 Beta 7: tutte le novità in vista del lancio pubblico

iOS 18.1 Beta 7, con la build 22B5075a, è disponibile da oggi per tutti gli iPhone compatibili con iOS 18, inclusi ovviamente i nuovi iPhone 16. Questa versione di test non introduce grandi cambiamenti, ma sembra migliorare nettamente l’esperienza utente con una maggiore reattività dei menu ed una migliorata fluidità del sistema operativo.

La mancanza di novità sostanziali, tuttavia, potrebbe essere una buona notizia: il ciclo di sviluppo potrebbe essere finalmente arrivato al termine e di conseguenza la prossima settimana potrebbe arrivare la versione iOS 18.1 RC, seguita a ruota la settimana successiva dalla versione finale di questo primo grande aggiornamento del sistema operativo mobile per iPhone.

Per installare questa nuova versione beta non dovrete far altro che recarvi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e quindi scegliere il canale “Developer Beta” (previa iscrizione al programma sviluppatore di Apple).

