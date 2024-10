iPhone avrà l’AI più scarsa di tutte? Apple sa di essere in ritardo

Apple Intelligence è finalmente in dirittura d’arrivo con l’imminente lancio di iOS 18.1 e macOS 15.1, ma l’intelligenza artificiale di Cupertino almeno per il momento non poterà alcuno stravolgimento nelle gerarchie ben consolidate dell’AI. Il gran ritardo accumulato e le funzionalità non proprio innovative, infatti, potrebbe posizionare Intelligence come fanalino di coda tra le AI, con Apple ben consapevole di essere anni indietro rispetto alla concorrenza (almeno stando alle ultime indiscrezioni).

Apple Intelligence: gli sviluppatori credono di essere almeno due anni indietro a tutti

Crediti: Apple

Nell’ultimo numero della sua consuete newsletter per Bloomberg, il celebre giornalista Mark Gurman ha suggerito di i vertici più alti di Apple siano ben a conoscenza del fatto di essere in grande ritardo nel settore dell’intelligenza artificiale, tanto da essere convinti di essere almeno due anni indietro rispetto alla concorrenza di OpenAI, Google e le altri grandi aziende tech specializzate.

Attualmente, infatti, l’intelligenza artificiale di Siri sarebbe almeno il 25% meno precisa e in grado di rispondere al 30% in meno di domande rispetto a ChatGPT. Gran parte delle funzionalità, inoltre, sono ancora in fase di sviluppo e non saranno presenti al lancio di Apple Intelligence.

Storicamente, tuttavia, la strategia “catch-up” di Apple si è sempre dimostrata vincente: arrivare dopo di tutti per fare le cose in modo migliore. Secondo Gurman, infatti, a partire dal 2026 tutti i dispositivi con uno schermo realizzati dalla compagnia guidata da Tim Cook saranno in grado di eseguire Apple Intelligence, incluso il prossimo iPhone SE con A18 in arrivo (probabilmente) a marzo 2025.

