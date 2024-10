Apple presenta i nuovi iMac con M4 e AI: finalmente 16 GB di RAM!

Il primo annuncio relativo ai nuovi Mac è finalmente arrivato: Apple ha presentato oggi iMac con chip M4 che guadagna il supporto ufficiale per l’intelligenza artificiale di Apple Intelligence. Oltre ad una nuova gamma di colori ed una nano-texture opzionale, i desktop all-in-one della compagnia di Cupertino dicono finalmente addio al taglio di RAM più piccolo, partendo per la prima volta da 16 GB.

Il desktop all-in-one di Apple è tornato: ecco i nuovi iMac M4 in nuovi colori e 16 GB di RAM

Crediti: Apple

I nuovi iMac M4 offrono uno schermo da 24″ con risoluzione Retina 4.5K, mantenendo l’iconico design colorato che abbiam imparato ad apprezzare negli ultimi anni. Proprio i colori sgargianti rappresentano una delle novità di questi nuovi dispositivi: arrivano infatti ben 7 colorazioni (blu, viola, rosa, arancione, giallo, verde, argento) con la possibilità di aggiungere il vetro in nano-texture per il display.

Sotto la scocca, ovviamente troviamo il chip M4 con supporto ufficiale per Apple Intelligence, mentre la compagnia di Cupertino sembra essere finalmente pronta a dire addio al taglio da 8 GB di RAM. I nuovi iMac, infatti, sono i primi PC di Apple ad offrire 16 GB di RAM come base di partenza per gli upgrade, in modo da sfruttare al meglio l’intelligenza artificiale ed ottenere prestazioni migliori anche nel gaming.

I nuovi desktop all-in-one salutano definitivamente anche le porte USB di tipo A, offrendo fino a 4 porte Thunderbold 4 di tipo USB-C. Per la connettività, invece, abbiamo a disposizione Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, con la tastiera inclusa in confezione che offre in supporto per il Touch ID. Niente supporto, invece, per il Face ID (che fatica ancora ad arrivare sui Mac) ma il dispositivo offre una webcam (integrata nella cornice) da 12MP Center Stage con Panoramica Scrivania per rendere le videochiamate ancora più coinvolgenti.

iMac con chip M4 – Prezzo e disponibilità

Crediti: Apple

I nuovi iMac con chip M4 sono disponibili in pre-ordine da oggi (28 ottobre 2024), con la disponibilità generale prevista per il prossimo 8 novembre. Il prezzo di partenza per il nuovo desktop all-in-one di Apple è di 1.529€ per la versione da 8-core (CPU/GPU), 256 GB e 2 porte Thunderbolt, fino ad arrivare a 2.009€ per la versione 10-core (CPU/GPU), 512 GB e 4 porte Thunderbolt.

