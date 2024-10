L’AI di Apple arriva anche in App Store: ecco sarà in grado di fare

Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale sviluppata dalla compagnia di Cupertino, sembra non essere destinata soltanto all’utilizzo sui dispositivi, ma anche ad app e servizi messi a disposizione per gli utenti. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, l’AI verrà utilizzata anche nell’App Store, per fornire agli utenti che stanno per scaricare una nuova app quante più informazioni provenienti direttamente dalle recensioni.

I riassunti delle recensioni con AI sono in arrivo nell’App Store di Apple

Crediti: Apple

In queste ore sono emerse online nuove informazioni riguardanti il futuro utilizzo di Apple Intelligence all’interno dell’App Store: secondo quanto appreso dagli esperti di 9to5mac, infatti, la compagnia guidata da Tim Cook si starebbe preparando ad offrire agli utenti dei riassunti completi delle recensioni per ogni app, in modo da fornire quante più informazioni prima di effettuare i download. Questi riassunti, ovviamente, saranno realizzati con l’intelligenza artificiale sviluppata da Apple.

“Un’app può avere un riepilogo che evidenzia i feedback e i sentimenti più comuni dei clienti nelle recensioni degli utenti sull’app. I riepiloghi vengono aggiornati man mano che vengono aggiunte nuove recensioni. I riepiloghi sono disponibili in determinati paesi e regioni e per le app con recensioni sufficienti per fornire un riepilogo. Vengono visualizzati sulla pagina del prodotto dell’app. Se il riepilogo è impreciso o presenta un altro problema, puoi segnalare un problema.” si legge in una nota di un articolo attualmente non elencato dell’App Store.

Il passaggio sulla disponibilità in diversi paesi e regioni lascia presagire che questa nuova funzionalità possa essere disponibile soltanto laddove Apple Intelligence ha già fatto il suo debutto. Per il momento quindi, si tratterebbe dei soli Stati Uniti, seguiti a ruota da nuove aggiunte nel mese di dicembre e dall’Italia nel mese di aprile.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alle migliori occasioni sull’usato!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le