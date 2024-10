Apple AirPods 4 smontate: quanto è difficile ripararle?

Poco meno di un mese fa Apple ha presentato ufficialmente la sua nuova gamma di auricolari e cuffie. Gli amanti della musica non possono fare a meno di apprezzare gli AirPods 4 e gli AirPods Max con USB-C, proposte che differiscono molto tra loro soprattutto in termini di prezzo anche se c’è qualcosa che le accomuna. Entrambi i dispositivi a quanto pare non sono migliorati relativamente alla riparabilità.

AirPods 4 e Max, se le rompi sono difficili da riparare proprio come i vecchi modelli

Lo scorso 9 settembre insieme agli iPhone 16 sono arrivati i nuovi AirPods. Ci sono delle differenze tra questi dispositivi e non solo perché la prima gamma è composta da smartphone e la seconda da cuffie ed auricolari; gli ultimi melafonini di Apple sono molto più facilmente riparabili rispetto al passato, gli AirPods no.

A dare il verdetto è stato il team di iFixit che, come si può notare dalle immagini, ha utilizzato strumenti molto particolari, e una manualità esperta, per effettuare la riparazione. Nel caso dei piccoli auricolari di quarta generazione, occorre un supporto jig ben preciso che li tenga in posizione mentre si usa una pistola termica per scollare l’adesivo ed aprirle. Una volta riuscita l’operazione di apertura, ecco tanta colla a circondare altoparlante e batteria di ognuna delle due cuffiette. Per quanto riguarda poi le astine sottostanti e la custodia di ricarica, il processo sembra ancora più impegnativo. Nel caso di quest’ultima, la batteria da 345 mAh è anche difficile da estrarre, siccome non è equipaggiata con le apposite linguette. Al momento viene attribuito agli AirPods 4 un punteggio di riparabilità pari a 0 su 10.

Crediti: iFixit

A confronto, sembra leggermente più semplice aggiustare il nuovo modello Max con USB-C, ma anche qui serve avere mano ferma e usare una pistola termica in maniera ortodossa. Una volta aperte le cuffie, cambia davvero poco all’interno, tranne nel caso della colla che è stata usata in quantità maggiore. Non ci sono grandi miglioramenti in termini di riparabilità ma in questo caso le grandi e costose cuffie di Apple portano a casa un 6 su 10.

