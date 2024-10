Le nuove AI di Anthropic controllano il PC al posto vostro con questa funzione

L’evoluzione delle intelligenze artificiali nell’ultimo anno è stata estremamente veloce e sembra proprio che le novità non siano ancora finite. Anthropic, infatti, ha presentato una nuova funzione di Claude 3.5 che mette a disposizione dell’utente un agente AI in grado di effettuare operazioni e controllare i dispositivi. “Computer use“, infatti, promette di rivoluzionare nuovamente le interazioni tra utenti e AI.

“Computer use” di Claude 3.5 permette all’AI di effettuare azioni e controllare il PC

Crediti: Anthropic

A partire da oggi, i modelli aggiornati di Claude 3.5 Sonnet e Claude 3.5 Haiuku possono sfruttare tramite le API la nuova funzione “Computer use“, rilasciata inizialmente in beta pubblica. Questa funzionalità permette all’AI, invece di generare testi e immagini, di interagire direttamente con il computer dell’utente, osservando lo schermo, muovendo il cursore, cliccando pulsanti e scrivendo testo.

Si potrà, per esempio, chiedere all’AI di compilare un modulo online estrapolando informazioni da un file Excel (come mostra nella demo che trovate qui sotto), oppure eseguire una serie di azioni ripetitive o meno che possano semplificare il lavoro di tutti i giorni. Ovviamente si tratta di una versione sperimentale, quindi sono attesi bug, errori e “fraintendimenti” che potrebbero portare l’AI a non eseguire in modo perfetto le azioni.

Anthropic ha già iniziato a testare le possibilità offerte da Computer use con aziende come Asana, Canva, Cognition, DoorDash, Replit, e The Browser Company, quindi è possibile che molto presto questa nuova integrazione sia disponibile per una vasta gamma di utenti che utilizzano questi servizi.

