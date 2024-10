L’anello smart Xiaomi sarà rivoluzionario: si adatterà proprio a tutti!

Dopo il debutto di Samsung Galaxy Ring ci aspettavamo un’invasione immediata di dispositivi dai competitor cinesi, ma così non è stato (almeno per il momento). Probabilmente bisognerà attendere il prossimo anno, anche se nel frattempo Amazfit ha già dato il via alle danze con Helio Ring. Ma che fine ha fatto l’anello smart di Xiaomi? Dopo un primo avvistamento il dispositivo è sparito dai radar ma ora si torna a parlare di questo gadget grazie ad un nuovo brevetto.

Xiaomi Ring: l’anello smart compare in un nuovo brevetto con una funzionalità unica e (a suo modo) rivoluzionaria

Crediti: 91mobiles

L’anello smart di Xiaomi non è finito nel dimenticatoio: ad aprile sono trapelate immagini e caratteristiche, ma al momento manca un annuncio ufficiale. Forse la compagnia cinese ha deciso di mettere da parte questo gadget? A quanto pare la risposta è negativa, in base a quanto emerge da un brevetto spuntato di recente. Il primo Xiaomi Smart Ring potrebbe avere dalla sua una funzionalità unica e forse diventare la prossima frontiera dei dispositivi indossabili.

Infatti, secondo il brevetto, l’anello di Xiaomi potrebbe risolvere uno dei grandi problemi attuali, ossia quello delle misure. Scegliere uno smart ring significa dover scegliere la taglia adatta, un passaggio aggiuntivo che potrebbe scoraggiare alcuni utenti. Nel caso del modello Xiaomi, invece, questo scoglio verrebbe superato da una nuova tecnologia: l’anello regola automaticamente la taglia tramite una struttura interna elastica. In questo modo il gadget si adatterebbe alla forma del dito in qualsiasi momento, risultando sempre comodo.

Crediti: 91mobiles

Ovviamente non mancheranno le solite funzionalità legate al monitoraggio della salute (frequenza cardiaca, SpO2) mentre dal brevetto emerge anche la presenza di vari sensori legati a funzionalità intelligenti (ad esempio per controllare la fotocamera del telefono e simili). L’anello smart Xiaomi è dotato di connettività Wi-Fi, NFC, UWB e perfino 5G; c’è un processore, una parte touch, un microfono incorporato e non solo.

