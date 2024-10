I visori XR con Android stanno arrivando? Google prepara il Play Store

Una delle grandi novità di questa fine del 2024 (oppure l’inizio del 2025) potrebbe essere il debutto di una nuova versione di Android pensata appositamente per l’esperienza della realtà virtuale, aumentata e mista su visori e caschetti. Da tempo ormai, si vocifera dell’interessamento di Google per questo settore (visto anche l’entrata a gamba tesa di Apple con Vision Pro) ed alcuni indizi potrebbero indicare che i tempi siano finalmente maturi per un Visore XR con Android.

Android XR potrebbe essere finalmente pronto al debutto sui nuovi visori

Crediti: Android Authority

Esaminando il recente aggiornamento (v43.3.32-31) del Play Store di Google, gli esperti di Android Authority sono riusciti a scovare nuove icone e dettagli che potrebbero interessare proprio l’arrivo dei nuovi visori con Android XR. Big G, infatti, starebbe preparando il suo marketplace per accogliere le app compatibili con questi nuovi dispositivi, indicando quali potranno essere installate (e quali no) direttamente nella pagina dello store.

Un piccolo avviso posizionato sotto i dettagli dell’app, infatti, comunicherà all’utente se l’app potrà essere installata o meno sul proprio visore XR, mentre sarà disponibile anche l’installazione da remoto, proprio come accade anche con smartphone, tablet e smartwatch. Il primo visore per la realtà mista con Android XR potrebbe essere sviluppato in collaborazione con Samsung, come emerso da alcune indiscrezioni trapelate in rete la scorsa estate.

Non ci resta quindi che attendere maggiori informazioni direttamente da Google, per capire se davvero Android approderà su nuovi dispositivi oppure se si tratterà soltanto di un test non destinato a diventare pubblico.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le