Android 15 arriva sugli smartphone Motorola: quali modelli si aggiorneranno

Nonostante la versione finale di Android 15 non sia ancora arrivata sui dispositivi di riferimento di Google (ovvero gli smartphone Pixel), l’Android Open Source Project (AOSP) è già disponibile in versione aggiornata per consentire ai produttori di rilasciare quanto prima l’aggiornamento per i propri dispositivi alla nuova versione del sistema operativo. Tra questi c’è anche Motorola, che in proprio in questi giorni ha pubblicato una lista dei dispositivi che verranno aggiornati.

Ecco quali smartphone Motorola si aggiorneranno ad Android 15

Crediti: Android

Nessun annuncio pubblico: Motorola, infatti, si è limitata ad aggiornare le pagine del supporto ufficiale indicando nelle pagine dei rispettivi smartphone quali riceveranno il tanto atteso aggiornamento ad Android 15. Al momento, tuttavia, i dettagli sull’aggiornamento risultano abbastanza nascosti e non c’è comunque una data o un periodo ufficiale per l’inizio del rollout dell’aggiornamento. Di seguito la lista completa.

Motorola Razr (2023) / Razr 40

Motorola Razr+ (2023) / Razr 40 Ultra

Motorola Razr (2024) / Razr 50

Motorola Razr+ (2024) / Razr 50 Ultra

Motorola Edge+ 2023

Motorola Edge 2024

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 50

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Ultra

Moto G Power 5G (2024)

Moto G 5G (2024)

Moto G Stylus 5G (2024)

Moto G34 5G

Moto G35

Moto G45

Moto G55

Moto G75

Moto G85

ThinkPhone by Motorola

ThinkPhone (2025)

Per quanto riguarda invece Moto Razr 2022, Edge 2023, Edge 40, Edge 40 Neo, G54, G54 Power, G64, e Moto G84, la compagnia non ha ancora fornito dettagli ufficiali in merito a questi modelli. Probabilmente bisognerà attendere l’annuncio ufficiale per scoprire se anche questi smartphone potranno ricevere Android 15.

