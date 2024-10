Amazon: uno store low cost per battere Temu, con prezzi ultra-aggressivi

Cosa succederebbe se Amazon improvvisamente creasse di punto in bianco un nuovo negozio online con prezzi più bassi del solito? Probabilmente si aprirebbe una nuova era dalla quale deriverebbero tempi difficili per gli altri colossi dell’e-commerce. A quanto pare tutto ciò potrebbe diventare realtà in quanto continuano a susseguirsi rumor riguardo ad una nuova piattaforma di vendita attribuibile a Jeff Bezos che sarebbe pronta a sfidare Temu e i suoi prezzi minimi.

Amazon prepara uno store con prezzi aggressivi pronti a spodestare Temu

Uno store nuovo e completamente improntato sulla politica low-cost: questo è ciò che Amazon starebbe preparando per combattere aziende come AliExpress e Temu. Le nuove indiscrezioni che arrivano in queste ore danno il tutto come certo per il futuro, con il colosso assoluto del mondo e-commerce pronto a cimentarsi in un’avventura fatta di prezzi bassissimi ma anche di spedizioni più lunghe. Stando a quanto riportato infatti i prodotti destinati a questo nuovo negozio online verrebbero spediti tutti dal centro logistico sito in Guangdong (Cina), con i tempi che dunque si allungheranno fino a 11 giorni per quanto riguarda la spedizione negli USA ad esempio.

Si tratterebbe di qualcosa di totalmente inusuale per gli utenti Amazon, che in genere ricevono pacchi anche in giornata. A compensare l’attesa però ci penserebbero dei prezzi estremamente bassi, a tratti incredibili: la fonte parla di veri e propri tetti massimi per varie categorie di prodotti. Ad esempio chitarre fino a 13 dollari o ancora di divani in vendita per 20 dollari e gioielli che costerebbero ancora meno, toccando anche gli 8 dollari. A beneficiare di tutto ciò non saranno solo coloro che acquisteranno, ma anche i venditori che potranno ottenere delle tariffe di spedizione agevolate. È chiaro che al momento si tratta solo di rumor ma, non essendo la prima volta che viene fuori l’argomento, tutto comincia a diventare più plausibile. Ci saranno di sicuro aggiornamenti nelle prossime settimane riguardo ad una questione che potrebbe modificare per sempre il mondo e-commerce, ponendo peraltro Amazon sempre più al centro.

