Risparmia con l’usato Amazon: EXTRA SCONTO -20% sui prodotti Seconda Mano!

La nuova iniziativa promozionale dedicata ai prodotti Amazon Seconda Mano durerà fino alle ore 23:59 del 7 ottobre 2024: una promo stellare, all’insegna del risparmio. Quando si parla di prodotti usati, Amazon è l’e-commerce perfetto: ogni articolo viene testato e riproposto ad una cifra ribassata e grazie alla promo EXTRA SCONTO -20% è possibile approfittare di tante occasioni super!

Amazon Seconda Mano: l’Extra sconto -20% è tornato, fino al 7 ottobre

La sezione Amazon Seconda Mano ospita i prodotti resi: questi vengono classificati in base alle loro condizioni, il prezzo viene ribassato e tornano in vendita con tutti i benefici della spedizione Prime. Con la promo EXTRA SCONTO è possibile ricevere uno ulteriore sconto del 20% al checkout, una volta selezionato l’indirizzo di spedizione. Come di consueto, consigliamo di dare un’occhiata approfondita alla selezione di prodotti in promozione: dietro un articolo un buone condizioni potrebbe nascondersi uno praticamente nuovo!

E se non sei soddisfatto basta fare il reso, proprio come un qualsiasi prodotto acquistato con Prime. Dai un’occhiata alla pagina dell’iniziativa! Oltre ad Amazon Italia visita anche le pagine Seconda Mano di Spagna e Germania: la promozione -20% è disponibile anche lì, ovviamente sempre con spedizione Prime! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Non perdere le occasioni dedicate alla Festa delle Offerte Prime 2024 di Amazon: le date ufficiali sono state annunciate (8 e 9 ottobre) e in questo approfondimento trovi tutti i dettagli dell’evento più importante dell’anno!

