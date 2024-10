Amazon rivoluziona lo shopping: l’assistente AI Rufus arriva in Italia

A febbraio di quest’anno Amazon ha annunciato Rufus, il suo assistente virtuale AI che promette di rivoluzionare lo shopping online. Come? Fornendo risposte pertinenti grazie ad una conoscenza approfondita di brand e prodotti, ovviamente il tutto tramite l’apporto dell’AI generativa. Ora Rufus è finalmente disponibile in Italia: andiamo a scoprire che cos’è con precisione, come funziona e come fare per attivare o disattivate il nuovo chatbot di Amazon. Inoltre viene da chiedersi: ci sono delle differenze rispetto ad Alexa, lo storico assistente vocale dell’e-commerce più famoso al mondo?

Rufus è ufficiale in Italia: tutto quello che c’è da sapere sull’assistente virtuale AI di Amazon

Cos’è e come funziona Amazon Rufus?

Crediti: Amazon

Come abbiamo visto già al momento del debutto negli USA, Rufus è un nuovo assistente virtuale AI disponibile per i clienti Amazon: si tratta di un tool capace di rispondere in modo approfondito alle domande degli utenti, offrendo indicazioni sui prodotti, confrontandoli e fornendo raccomandazioni per gli acquisti. L’assistente è integrato direttamente nell’app di Amazon (disponibile per dispositivi Android e iOS), quindi si tratta di una soluzione per migliorare e semplificare lo shopping online da mobile.

Rufus è basato sull’intelligenza artificiale generativa: si tratta di un chatbot in stile ChatGPT ma pensato appositamente per gli acquisti su Amazon, quindi per un’evenienza molto specifica (qui trovi la nostra selezione delle migliori AI per ogni esigenza). Il campo di applicazione è tutt’altro che limitato: il nuovo assistente deve necessariamente avere una conoscenza approfondita dei prodotti disponibili sull’e-commerce, ma le sue doti si spingono oltre. Rufus è in grado di comprendere i dettagli dei prodotti e perfino di riassumere le recensioni degli utenti; l’assistente AI offre consigli personalizzati, è capace di confrontare varie opzioni e restituisce sempre informazioni aggiornate. Inoltre è in grado di accedere ai dettagli in merito agli ordini attuali (e passati) e di rispondere anche a domande generiche in merito ad ogni fase del percorso di acquisto.

Crediti: Amazon

Nel complesso, Rufus esamina le inserzioni dei prodotti, le recensioni, domande e commenti, ma è anche in grado di esaminare dati all’esterno di Amazon. Il tutto al fine di offrire risposte esaustive per ogni sessione. Entrando ancora più nello specifico, interagendo con il chatbot gli utenti possono:

Scoprire cosa cercare nelle varie categorie di prodotti durante lo shopping : Tipologie di cuffie” o “Tipologie di macchine da caffè”

: Tipologie di cuffie” o “Tipologie di macchine da caffè” Acquistare per occasioni o scopi specifici : “Cosa mi serve per fare arrampicata?” o “Come posso creare un giardino indoor?” o “Cosa mi serve per fare il pane?”

: “Cosa mi serve per fare arrampicata?” o “Come posso creare un giardino indoor?” o “Cosa mi serve per fare il pane?” Ricevere supporto per confrontare prodotti simili : “Qual è la differenza tra lucidalabbra e olio per le labbra?” o “Confronta le diverse tipologie di rasoio elettrico”

: “Qual è la differenza tra lucidalabbra e olio per le labbra?” o “Confronta le diverse tipologie di rasoio elettrico” Ricevere i migliori consigli : “Qual è un regalo adatto per un insegnante?” o “I migliori giochi da fare con bambini di 5 anni nelle giornate di pioggia”

: “Qual è un regalo adatto per un insegnante?” o “I migliori giochi da fare con bambini di 5 anni nelle giornate di pioggia” Chiedere informazioni su un prodotto specifico direttamente nella pagina prodotto: “Cosa dicono i clienti?” all’interno della pagina di un articolo oppure “Questa racchetta da tennis è adatta ai principianti?”, “Questa giacca si può lavare in lavatrice?” o “Questo trapano senza fili è semplice da impugnare?”.

Come attivare e disattivare Amazon Rufus

Crediti: Amazon

Insomma, Rufus è un vero e proprio personal shopper basato sull’AI generativa, esperto dell’immenso catalogo di Amazon. Ma come fare per attivare questa novità? Richiamare Rufus è semplicissimo: basta cliccare sul pulsante in basso a destra (la nuova icona arancione e blu) per attivare la schermata del chatbot e iniziare una conversazione. Qui è possibile fare domande e richieste all’assistente. Il tasto di Rufus è integrato nella barra inferiore dell’app di Amazon, quindi l’AI può essere richiamate in ogni momento (e in ogni schermata dell’applicazione).

Ma è possibile disattivare Rufus? La risposta non piacerà agli utenti che non sono interessanti al nuovo chatbot: purtroppo l’assistente AI è integrato direttamente nell’app di Amazon e non può essere rimosso. Tuttavia si può scegliere di non utilizzarlo e di tornare alla modalità di ricerca tradizionale in qualsiasi momento, scorrendo con il dito verso il basso per chiudere la chat.

Come accedere a Rufus in versione beta

Crediti: Amazon

Nel momento in cui scriviamo (29 ottobre) è in fase di rilascio (in Italia) in versione beta, ma solo per alcuni utenti selezionati. I clienti scelti per il beta testing noteranno la nuova icona di Rufus in basso a destra, dopo aver aggiornato l’app ufficiale di Amazon. L’assistente AI arriverà per tutti nel corso delle prossime settimane.

Rufus vs Alexa: quali sono le differenze

Crediti: Amazon

Nonostante possano sembrare simili, in realtà Rufus ed Alexa sono molto diversi tra loro ed offrono funzionalità differenti. Alexa è un assistente virtuale generico, funziona tramite i comandi vocali (ma è possibile interagire anche con la scrittura, tramite l’apposita app) ed è presente a bordo di tutti i dispositivi tech di Amazon e di alcuni prodotti smart home di terze parti. Rufus è integrato nell’applicazione per lo shopping e il suo ruolo è quello di essere un assistente per gli acquisti: non è pensato per la domotica (per il momento) e funziona tramite l’AI generativa, proprio come il già citato ChatGPT e i vari chatbot che hanno iniziato a spuntare come funghi.

Non è dato di sapere se Rufus sostituirà Alexa ma l’ipotesi più probabile è che lo storico assistente vocale possa essere potenziato con una versione premium ad abbonamento mensile (e ovviamente funzionalità basate sull’AI).

