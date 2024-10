La pubblicità di Prime Video vi infastidisce? Nel 2025 sarà anche peggio!

L’introduzione dei piani con pubblicità ha offerto ai servizi di streaming la possibilità di mostrare annunci pubblicitari e spot prima, durante e dopo la riproduzione dei contenuti video, in cambio di un prezzo più economico. Se alcuni servizi hanno deciso di utilizzare gli ads con moderazione, c’è chi nel corso degli scorsi mesi e in quelli che verranno potrebbe approfittare di ogni secondo libero dell’utente per mostrare la pubblicità.

Amazon annuncia un incremento della pubblicità per Prime Video in arrivo nel 2025

Crediti: Canva

Dopo aver introdotto nuovi formati pubblicitari per mostra gli ads anche durante la pausa della riproduzione, Amazon si appresta ad aumentare ulteriormente la quantità di pubblicità che verrà mostrata su Prime Video. Il colosso dell’e-commerce, infatti, ha annunciato che nel corso del 2025 gli utenti potrebbero vedere un deciso aumento della presenza delle pubblicità nel servizio. La decisione, spiega il VP di Prime Video Kelly Day, è arrivata in seguito al mantenimento stabile del numero degli abbonati anche dopo l’arrivo degli spot pubblicitari nel servizio di streaming.

Questa mossa servirà ad Amazon per attrarre nuovi inserzionisti, nella speranza però che gli utenti accettino di buon grado questo cambiamento, oppure decidano semplicemente di passare ad un piano superiore più costoso. Sarà interessante capire se questa tecnica porterà gli utenti a stancarsi della presenza della pubblicità oppure se impareranno a convivere con l’onnipresenza degli spot pubblicitari.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le