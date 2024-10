Amazfit Up ufficiali: gli auricolari Open Ear sfidano Xiaomi, Huawei e Nothing con un prezzo imbattibile!

A sorpresa Amazfit presenta una gradita novità: un’aggiunta alla sua serie di auricolari true wireless, questa volta con uno sguardo molto attendo al trend del momento. Amazfit Up sono i primi auricolari di tipo Open Ear del brand cinese ed arrivano in Italia ad un prezzo niente male!

Amazfit Up: caratteristiche, prezzo e uscita in Italia degli auricolari Open Ear di Zepp

Crediti: Amazfit

I primi auricolari true wireless Open Ear di Amazfit lanciano il guanto di sfida a Xiaomi OpenWear, Nothing Ear (Open) e Huawei FreeClip e si presentano con caratteristiche convincenti ed il prezzo davvero invitante. Le TWS Amazfit Up offrono stile e comfort e sono particolarmente adatti sia agli utenti che non sopportano corpi estrani nell’orecchio che a chi cerca un paio di cuffie che non isolino completamente dall’ambiente (ma comunque con funzioni top). In termini di design gli auricolari offrono uno stile a clip, utile sia durante le classiche attività quotidiane che in fase di allenamento; le TWS sono realizzate per non ostruire il condotto uditivo, ma al contempo offrono un’esperienza di utilizzo confortevole e chiara, anche grazie alla riduzione del rumore in chiamata.

Crediti: Amazfit

Le nuove Amazfit Up sono pensate per funzionare alla perfezione con gli smartwatch del brand: puoi ricevere dati di allenamento e indicazioni stradali direttamente nell’orecchio dal tuo orologio, oppure modificare le impostazioni dell’indossabile usando solo la voce. Ciascun auricolare pensa solo 5 grammi, è certificato IP54 ed è dotato di connettività Bluetooth 5.3; lato autonomia si parla di circa 6 ore di utilizzo con una singola carica e fino a 18 ore totali sfruttando anche la custodia. La ricarica avviene in circa 2 ore, tramite Type-C.

Il prezzo delle TWS Amazfit Up è di soli 59,9€: ricordiamo che le rivali più economiche sono il modello Nothing, in vendita al doppio. Inoltre acquistando gli auricolari insieme ad uno smartwatch Amazfit T-Rex 3 le cuffiette saranno in omaggio; la promozione è valida fino al 27 ottobre.

