Su AliExpress iniziano i Big Save Day: tanti coupon per un risparmio extra!

Le offerte di AliExpress non finiscono davvero mai: oggi, infatti, il celebre store online lancia la nuova promozione Big Save Day che permette di sfruttare numerose offerte sui migliori prodotti disponibili, approfittando di un risparmio extra grazie ai codici sconto da applicare al carrello in base alla cifra spesa.

Big Save Day AliExpress: il risparmio non si ferma mai con questi nuovi codici sconto

Iniziano oggi i Big Save Day di AliExpress che fino al 17 ottobre permetteranno a tutti gli utenti di risparmiare sui migliori prodotti con tante offerte e promozioni, a cui sarà anche possibile aggiungere un codice sconto con risparmio extra fino a 60€! Questi nuovi coupon varieranno in base alla spesa, quindi più spenderete e maggiore sarà la sconto ottenibile su tutto il carrello.

6€ di sconto su una spesa minima di 59€ – BSDITO6

di sconto su una spesa minima di 59€ – 10€ di sconto su una spesa minima di 99€ – BSDIT10

di sconto su una spesa minima di 99€ – 30€ di sconto su una spesa minima di 249€ – BSDIT30

di sconto su una spesa minima di 249€ – 60€ di sconto su una spesa minima di 439€ – BSDIT60

Per tutte le informazioni sulla promozione Big Save Day di AliExpress vi lasciamo alla pagina ufficiale dell’offerta, dove potrete visualizzare anche tutti i prodotti in sconto ed approfittare subito dei coupon per il risparmio extra.

