Su YouTube la pubblicità è di casa: nuovi spot anche quando non si guardano video

Dopo aver intrapreso una battaglia con gli AdBlock, Google sembra intenzionata a mostrare quanta più pubblicità sia possibile su YouTube. Negli scorsi mesi abbiamo visto che l’esperienza di visione dall’app per Smart TV abbia subito l’introduzione di spot sempre più lunghi e frequenti per chi non è abbonato alla versione Premium del servizio, ma presto le pubblicità saranno ancora più presenti (anche quando non si guarda un video).

Le pubblicità di YouTube saranno mostrate anche quando il video è in pausa

Crediti: Roaether @ Twitter/X

All’inizio del 2024 le pubblicità su YouTube (e in particolar modo nella versione per Smart TV) sono diventate ancora più lunghe, costringendo gli utenti non abbonati al servizio Premium ad attendere in alcuni casi oltre un minuto per poter riprendere la visione del contenuto. Google sembra non essere completamente soddisfatta del risultato e pare abbia deciso di prendere in prestito una pagina dal manuale della pubblicità di Amazon.

In questi giorni, infatti, sono arrivate sul web diverse segnalazioni di nuove inserzioni pubblicitarie mostrate anche durante la pausa di un video. Fermando temporaneamente la riproduzione di un filmato su YouTube, infatti, adesso si verrà accolti da un pubblicità che andrà ad occupare un quarto dello schermo, rimpicciolendo la schermata di riproduzione del video.

Al momento queste nuove pubblicità sembrano essere attive soltanto negli Stati Uniti, ma è probabile che nel giro di qualche settimana possano fare il loro debutto anche nel nostro paese. Riuscirà Google, con questa tecnica, a convincere gli utenti ad abbonarsi a YouTube Premium, oppure assisteremo ad un graduale addio alla piattaforma? Scriveteci il vostro parere nei commenti!

