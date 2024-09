Xiaomi Surge S2, nuovi indizi sul SoC proprietario: ecco le specifiche

È da tantissimo tempo che si rincorrono voci intorno al prossimo SoC proprietario di Xiaomi, il presunto Surge S2 (resta da vedere se questo sarà davvero il nome del processore). Tutti gli indizi puntano in direzione del prossimo anno ed ora si aggiungono ulteriori novità: ecco quali dovrebbero essere le specifiche del SoC, secondo quanto rivelato da una fonte interna alla compagnia cinese.

Xiaomi Surge S2, parla una fonte interna: quali sono le specifiche del nuovo SoC proprietario

Crediti: Xiaomi

Ovviamente come al solito è bene prendere tutte le novità con estrema cautela. Gli indizi intorno al prossimo SoC proprietario di Xiaomi sono ancora nebulosi, eppure si incomincia a vedere una luce: il processore dovrebbe essere lanciato già nella prima metà del 2025, ma non conosciamo ancora il nome commerciale né il primo smartphone che lo avrà a bordo. Nel 2017 la casa di Lei Jun ha presentato il suo smartphone con Surge S1, ma non si è trattato di un esperimento felice. Xiaomi Surge S2 (il nome è puramente indicativo) potrebbe alzare l’asticella e posizionarsi esattamente da lo Snapdragon 8 Gen 1 e la versione successiva 8 Gen 2. Il SoC proprietario sarebbe realizzato a 4 nm da TSMC (N4P) ed avrebbe la seguente configurazione:

1 x Cortex-X3 (core ad alte prestazioni)

(core ad alte prestazioni) 3 x Cortex-A715 (con prestazioni bilanciate)

(con prestazioni bilanciate) 4 x Cortex-A510 (Efficiency Core)

Lato GPU ci sarebbe una soluzione di fascia alta IMG CXT 48-1536 adattatta sia a gestire contenuti multimediali che giochi. Come già visto in precedenza, lato modem ci sarebbe un modulo con connettività 5G prodotto in collaborazione con UNISOC. Mancano altri dettagli ma al momento questa è la panoramica più completa: Xiaomi starebbe producendo il suo nuovo chip nella filiale di Xuanjie, fondata nel 2021 e diretta da Adam Zeng, ex CEO di UNISOC. In base a quanto emerso l’azienda avrebbe dato massima disponibilità di capitale a questa filiale (Shanghai Xuanjie) creando perfino una seconda (Beijing Xuanjie), per offrire il massimo supporto.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le