Occasione Xiaomi: subito 20% di sconto sui wearable, con questo Coupon!

Lo store ufficiale Xiaomi ha lanciato una promozione particolarmente ghiotta: se sei un Mi Fan e stai aspettando l’occasione perfetta per mettere le mani su uno dei wearable di Xiaomi, allora questa è l’iniziativa che fa al caso tuo. Grazie al nuovo Coupon lanciato dallo store è possibile ottenere uno sconto del 20% sugli indossabili del brand: smartwatch, band e auricolari true wireless!

Smartwatch, fitness tracker e TWS Xiaomi in sconto: risparmia il 20% su tanti modelli grazie al nuovo Coupon

Crediti: Xiaomi

Per ottenere lo sconto del 20% sui wearable Xiaomi basta scegliere il prodotto che preferisci (o anche più di uno) ed inserirlo nel carrello. Riscatta il codice “202409WEARABLE” prima di procedere con l’acquisto, il modo da ottenere lo sconto. Il nuovo Coupon sarà attivo fino al 9 settembre, quindi ci sono ancora vari giorni per approfittare della promozione. Il codice permette di risparmiare il 20% su alcuni wearable, con uno sconto fino a 50€: conviene provare direttamente sul modello che ti interessa, ma nel nostro caso la promo ha funzionato su tutti i dispositivi che abbiamo scelto. Di seguito trovi la nostra selezione di occasioni Xiaomi!

Per scoprire tutti gli indossabili Xiaomi in promozione dai un’occhiata alla pagina dello store dedicato ai wearable: non dimenticare di riscattare il nuovo codice e sopratutto che l’iniziativa termina il 9 settembre. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

