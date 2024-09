Smartphone trasparente? Xiaomi lancia anche una Power Bank!

Le ultime indiscrezioni sul futuro Xiaomi 15 hanno acceso le speranze dei Mi Fan in attesa di un nuovo smartphone con cover trasparente. Uno stile singolare che la compagnia di Lei Jun ha già avuto modo di testare e potrebbe tornare sotto i riflettori con il prossimo top di gamma del brand. O forse non ci sarà bisogno di attendere ancora: Xiaomi ha annunciato la nuova Power Bank 25000 212W e – udite, udite – non è soltanto potente ma anche stilosissima grazie alla presenza di una scocca trasparente!

Xiaomi Power Bank 25000 212W: caratteristiche e prezzo del nuovo gadget imperdibile per i Mi Fan (utile e stiloso)

Crediti: Xiaomi

Lanciato tramite YouPin (la piattaforma di crowdfunding del brand), Xiaomi Power Bank 25000 212W si presenta come un gadget da avere assolutamente per gli appassionati (e non solo). L’elemento centrale è ovviamente il design: si tratta a tutti gli effetti della prima Power Bank di Xiaomi dotata di una scocca trasparente. Questa lascia intravedere i componenti sotto di essa, con un effetto finale tanto particolare quanto elegante. Purtroppo solo la parte frontale è caratterizzata da un pannello trasparente, mentre gli altri lati presentano una scocca nera opaca.

Nonostante il nome, il gadget integra una batteria da 14.000 mAh (in questo senso il numero 25000 può trarre in inganno). Non è una capienza straordinaria, ma questo dettaglio viene rapidamente ridimensionato dall’altra caratteristica top: la presenza di una potenza massima in uscita di 212W (contando due porte USB-C ed una USB-A). In questo modo è possibile ricaricare due dispositivi contemporaneamente a 65W e 120W, oppure tre dispositivi a 65W, 27W e 120W. Una delle porte USB-C ha una potenza massima in uscita di 140W, utile per un MacBook Pro. Ovviamente non manca il supporto ad altri standard di ricarica (Qualcomm, Samsung, Huawei ed Apple). La Power Bank offre nove livelli di protezione e necessita di 2,5 ore per la carica completa. La parte frontale ospita anche un piccolo display per visualizzate lo stato della batteria.

Crediti: Xiaomi

La nuova Xiaomi Power Bank 25000 212W è stata lanciata in Cina tramite YouPin, al prezzo di 499 CNY, ossia circa 63€ al cambio attuale. Al momento il gadget è disponibile solo in patria, quindi teniamo le dita incrociate nella speranza di vederlo anche alle nostre latitudini (in via ufficiale o tramite uno dei “soliti” store cinesi dedicati a noi occidentali).

