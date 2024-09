Xiaomi X1 è il nuovo mouse da gaming economico pensato per gli eSport

Xiaomi si conferma molto attenta anche all’ambito degli accessori per computer e più in particolare al mondo del gaming. L’azienda cinese ha infatti presentato il nuovo Mouse X1, dispositivo espressamente pensato per favorire le performance dei giocatori, soprattutto nel mondo degli eSport.

Xiaomi Mouse X1, il prodotto pensato per gli eSport con ben 26.000 DPI: ecco caratteristiche e prezzo

Crediti: Xiaomi

Con un design che strizza l’occhio al comfort e all’ergonomia, il nuovo Xiaomi X1 è un mouse che potrebbe far comodo per ogni esigenza ma che sviluppa il suo miglior potenziale quando si gioca. Dopo diverse proposte, il colosso orientale ha pensato ad un prodotto che potesse aumentare il livello delle performance negli eSport e le caratteristiche effettivamente lo confermano. Non è un problema usarlo sia con cavo (USB-A e USB-C compresi in confezione) che wireless grazie al ricevitore ad alte prestazioni.

Il dispositivo arriva ad una frequenza massima pari a 8.000 Hz e ha un tempo di risposta di ben 0,125 ms. A giocare un ruolo fondamentale è la precisione di ogni clic e di ogni comando, aspetto curato egregiamente con i nuovi microinterruttori eSport TTC. I gamer che si dilettano nei giochi agonistici possono inoltre contare su un sensore PAW3395 e sulla possibilità di regolazione fino a 26.000 DPI. Mouse X1 garantisce anche una velocità di movimento di 650 IPS ed un’accelerazione pari a 50g. Tornando alla possibilità di usare il prodotto in modalità wireless, ecco una batteria da 530 mAh che consente di avere un’autonomia fino a 110 ore.

Al momento il nuovo mouse di Xiaomi è disponibile in Cina a 279 yuan che al cambio equivalgono a circa 35€. Non ci sono dettagli in merito ad un possibile lancio sul mercato globale, ma teniamo le dita incrociate (e aspettiamo uno dei soliti store di terze parti per noi occidentali).

