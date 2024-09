Xiaomi “wangshu” si ispira a Meizu Zero: spunta un MIX senza tasti

Aggiornamento 06/09: dopo le indiscrezioni, compaiono in rete le prime foto dal vivo dello Xiaomi senza tasti, le trovate nell’articolo.

Il 2025 sarà un anno d’oro per la compagnia di Lei Jun: lo rivela un noto insider, e tra le novità in arrivo potrebbe esserci anche uno smartphone molto particolare, che proverebbe a riportare in auge quanto provato a proporre da Meizu Zero. Riuscirà Xiaomi a convincere gli appassionati con uno smartphone senza tasti fisici?

Xiaomi potrebbe riuscire dove Meizu Zero ha fallito: in arrivo smartphone senza pulsanti fisici, secondo i leak

Tra i prossimi dispositivi Xiaomi in arrivo ci sarebbe anche uno smartphone senza pulsanti, caratterizzato da bordi completamente puliti. Al momento la fonte non sa con precisione con cosa saranno sostituiti i tasti, ipotizzando la presenza di una combinazione tra gesture, pulsanti virtuali e comandi vocali. Questa particolare scelta di design in realtà non è nuova, né per Xiaomi né in generale.

Partendo dalla casa di Lei Jun, il 2019 fu l’anno di Xiaomi MIX Alpha: il concept phone era uno spettacolo, con un display che circondava quasi totalmente il corpo del telefono. Bello e senza tasti fisici: utilizzava dei pulsanti laterali virtuali sensibili alla pressione che sfruttavano un motore lineare per simulare il tocco di tasti reali.

Sempre nel 2019 assistemmo al debutto di Meizu Zero, smartphone a suo modo rivoluzionario (specialmente in relazione al periodo) caratterizzato da un corpo veramente unibody, senza pulsanti e sprovvisto perfino di porta USB, slot SIM e speaker. Il telefono montava pulsanti a pressione virtuali, si caricava wireless, supportava l’eSIM e la tecnologia mSound 2.0 ScreenSound dove il display funge da altoparlante. Purtroppo lo smartphone di Meizu fu un fallimento, con una campagna di crowdfunding che non riuscì a prendere piede. Ma forse non c’è mai stata l’intenzione di produrlo in serie, e la campagna fu perlopiù un’idea di marketing e di conseguenza parlare di fallimento sarebbe errato.

Tornando a Xiaomi, quello che vedete nelle immagini qua sopra ha nome in codice “wangshu“, foto che rivelano la sua appartenenza alla serie MIX, il cui logo è inciso sul frame perimetrale. Al contrario di Meizu Zero, però, qua vediamo sia lo slot SIM che la porta USB-C (ma non lo speaker), pertanto la somiglianza è più con Huawei Mate 30 Pro, anch’esso con display così tanto curvo da ridurre lo spazio del frame laterale e conseguentemente avere tasti virtuali anziché fisici.

In ogni caso, monterebbe alcune specifiche degne di nota, a partire dalla selfie camera sotto il display come Xiaomi MIX 4, nascosta sotto a uno schermo waterfall, denominazione che indica una curvatura laterale molto pronunciata, come ormai non se ne vedono più in un mondo che sta tornando ai pannelli piatti o poco curvi.

I leaker affermano che Xiaomi “wangshu” fu un prototipo testato circa 1 anno e mezzo fa ma mai lanciato sul mercato, e che si sarebbe basato su display LTPO 2K a 120 Hz, SoC Snapdragon 8 Gen 2 e batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da ben 200W e wireless 50W. Tuttavia, Xiaomi starebbe pensando di proporre uno smartphone senza tasti, un dispositivo trapelato con nome in codice “zhuque“. Dovrebbe fare capolino nel corso del 2025 e dovrebbe essere mosso dallo Snapdragon 8+ Gen 4, SoC inedito che sarebbe anche la base del futuro e presunto Xiaomi 15S Pro.

Il 2025 dovrebbe essere anche l’anno del tri-pieghevole Xiaomi: per ora non è dato di sapere se il tri-fold e il telefono senza pulsanti saranno lo stesso terminale o meno, ma comunque appare più probabile che avremo a che fare con due modelli differenti. E non dimentichiamo che il 2025 sancirebbe anche il ritorno del brand cinese nel settore dei chipset, con il nuovo SoC proprietario Xiaomi.

