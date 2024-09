Xiaomi Mijia Purifying Humidifier 3 Max: il nuovo purificatore d’aria 2 in 1

Xiaomi ha ufficializzato il suo nuovo Mijia Purifying Humidifier 3 Max, un dispositivo 2 in 1 che si occupa di umidificare e purificare l’aria consentendo di respirare meglio. Unendo due funzioni fondamentali in un solo dispositivo, l’azienda cinese intende proporre la sua massima espressione all’interno della linea di umidificatori.

Xiaomi Mijia Purifying Humidifier 3 Max umidifica, sterilizza e purifica l’aria: caratteristiche e prezzo

Crediti: Xiaomi

Con il lancio ufficiale del nuovo Mijia Purifying Humidifier 3 Max, Xiaomi intende migliorare le esperienze precedenti e concedere al pubblico un unico dispositivo che garantisce due funzionalità: purificazione e umidificazione dell’aria. Sul piano estetico il prodotto si mostra molto compatto e consente dunque a chi lo acquista di posizionarlo ovunque in casa. Molto comodo il nuovo display LCD sul quale si possono visualizzare tutti i dati in merito alla temperatura dell’ambiente, all’umidità, alle condizioni dell’aria e molto altro.

A differenza di altri apparecchi della categoria, il nuovo Humidifier 3 Max torna comodo anche in estate. La funzionalità che purifica l’aria e la deumidifica permette infatti di vivere in un ambiente meno afoso e caldo. Principalmente dunque il dispositivo garantisce a chi lo utilizza la possibilità di respirare meglio, sfruttando un’aria più pura e priva di particelle di polvere. Al fine di eliminare ogni rischio per la salute agendo alla base, Xiaomi ha pensato ad un sistema di sterilizzazione completo. Mijia Purifying Humidifier 3 Max offre infatti la sterilizzazione elettrolitica e ultravioletta.

Crediti: Xiaomi

Tornando al processo di umidificazione, la capacità dichiarata da Xiaomi è di 2600 ml/h, aspetto non di poco conto. È grazie a questa specifica che il prodotto riesce a coprire spazi molto ampi, anche negli ambienti domestici più estesi. Con un filtro provvisto di rivestimento antibatterico e in grado di asciugarsi in automatico riducendo gli odori, Mijia Purifying Humidifier 3 Max annienta muffa e batteri di ogni genere.

Passando al filtro di purificazione dell’aria invece il rivestimento antibatterico è doppio ed è anche antivirale. Tutte queste caratteristiche esclusive hanno portato il dispositivo di Xiaomi ad ottenere la certificazione TÛV Allergy Care. Il funzionamento può andare avanti per 18 ore senza problemi dal momento che il serbatoio d’acqua può ospitare fino a 10 litri. L’azienda inoltre dichiara solo 31,9 dB di rumore emesso, per cui zero problemi in termini di disturbo, sia di giorno che di notte.

Il prezzo al pubblico del nuovo Xiaomi Mijia Purifying Humidifier 3 Max al momento è di 3.799 CNY che al cambio attuale equivalgono a circa 480€.

