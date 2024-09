Niente HyperOS 2.0: Xiaomi rilascia l’inaspettata HyperOS Enhanced

Xiaomi non è nuova ad attuare cambiamenti alle metodologie di rilascio dei suoi aggiornamenti, come accaduto nel caso dell’inattesa HyperOS Enhanced. In vista di quello che con quasi sicurezza sarà HyperOS 2.0, l’azienda cinese ha deciso di compiere una mossa inedita, rilasciando un firmware beta che, nonostante l’atipico nome, sa decisamente di una sorta di anteprima del secondo major update della UI che ha preso il posto della MIUI.

Xiaomi dà via al roll-out dell’aggiornamento HyperOS Enhanced in vista di HyperOS 2.0

Chiamata ufficialmente anche Enhanced Experience, quello di cui parliamo è a tutti gli effetti un programma di beta testing di HyperOS. Il suo lancio segue quanto accaduto nello scorso agosto, quando Xiaomi decise di ridimensionare HyperOS Beta, interrompendone il rilascio settimanale e sostituendolo con uno senza cadenze specifiche.

C’è chi fra gli addetti ai lavori la chiama anche HyperOS 1.5, per quanto al momento il changelog sia piuttosto striminzito, limitandosi a parlare di animazioni più fluide e consumi nel gaming più bassi. Tuttavia, chi la sta già provando ha parlato di nuove funzionalità introdotte all’interno di vari elementi come launcher, barra laterale e altro ancora.

HyperOS Enhanced è basato su Android 15 ed è disponibile solamente per i seguenti modelli: Xiaomi 14, Pad 6S Pro 12.4 e Redmi K60 Ultra. Tuttavia, non riguarda gli utenti europei, essendo per ora un’esclusiva cinese (e quasi sicuramente lo rimarrà). Dopo aver concluso la fase di selezione, il roll-out OTA è partito durante il mese di settembre e proseguirà fino a data indefinita, probabilmente quando avverrà la presentazione e il conseguente lancio di HyperOS 2.0 assieme a Xiaomi 15 a ottobre.

