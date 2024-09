Tre nuove auto Xiaomi entro il 2026: trapelano i documenti privati

Gli smartphone non sono gli unici a essere afflitti dalle fughe di notizie, perché gli ultimi rumor ci danno una panoramica piuttosto esauriente delle nuove auto Xiaomi in arrivo. L’esordio di Xiaomi SU7 è andato decisamente bene: lo dicono i dati di vendita di un’auto elettrica che a distanza di qualche anno verrà raggiunta da nuovi modelli, alcuni già svelati, altri mai visti prima.

Xiaomi sta preparando altre tre auto per i prossimi anni, due sono modelli inediti

Questa volta le informazioni arriverebbero da Bosch, fornitore di Xiaomi a cui sarebbero sfuggiti documenti confidenziali contenti la roadmap dei prossimi veicoli targati Xiaomi. Si partirebbe con Xiaomi SU7 Ultra, che dopo essere stata presentata apparentemente come un prototipo è stato invece confermato che sarà messa in vendita a partire dal Q1 2025. La prossima annata proseguirebbe con quella che viene indicata come Xiaomi MX11, ovvero il crossover SUV elettrico anch’esso in arrivo nel corso del 2025.

Nel 2026 ci sarebbe poi un veicolo mai nominato finora, Xiaomi N3: non è chiaro se questo sia un nome tecnico o se sarà il nome commerciale, ma comunque parliamo di un SUV a sei posti di tipo EREV (Extended Range Electric Vehicle). Con questo acronimo si indica un’auto ibrida dotata sia di motore elettrico che di motore a combustione, con quest’ultimo che interviene unicamente in caso di batterie scariche.

In passato si era parlato di un’auto Xiaomi ibrida, ipotesi che è stata parzialmente smentita dalla compagnia. Le indiscrezioni ribadiscono la volontà di Xiaomi di lanciarsi anche nel segmento dei SUV, ma non dimentichiamoci che in ballo ci sarebbe anche l’economica Xiaomi Kunlun.

