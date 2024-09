Xiaomi 15, 15 Pro e 15 Ultra: nuove certificazioni, il lancio si avvicina

Aggiornamento 02/09: nuovi avvistamenti per la serie Xiaomi 15, trovate i dettagli nell’articolo.

L’attuale generazione di top di gamma sta per concludersi, ed è fisiologico che i rumor su Xiaomi 15, 15 Pro e 15 Ultra inizino a farsi sempre più concreti. Anche perché i nuovi top Xiaomi sono stati certificati, e questo significa che la presentazione è sempre più vicina. Tempo fa, compagnie come Xiaomi erano solite presentare i propri flagship annuali a fine anno, ma ultimamente i lanci sono stati anticipati, per poi essere riproposti anche Global a inizio dell’anno successivo. Se tutto andrà come previsto, questo accadrà anche con la serie 15, di cui adesso abbiamo nuovi dettagli ufficiosi.

Nuove certificazioni per Xiaomi 15, 15 Pro e 15 Ultra, cosa ci rivelano sui due top di gamma

The Xiaomi 15 Series has been officially certified in China. Coming soon pic.twitter.com/zsCPksDv9K — Kartikey Singh (@That_Kartikey) September 2, 2024

2410DPN6CC e 24101PNB7C: sono queste le sigle tecniche che accompagnano Xiaomi 15 e 15 Pro, con la variante Pro che è stato svelato avrà come nome in codice “haotian“. Nella mitologia cinese, Haotian è una delle divinità supreme del pantheon taoista, spesso identificato con l’Imperatore di Giada che governa il cielo e tutti gli esseri viventi e rappresentante del potere e dell’autorità suprema nel cosmo.

C’è poi 24129PN74x: questa sigla farebbe invece riferimento a Xiaomi 15 Ultra, più specificatamente 24129PN74G per la versione Global, 24129PN74C per quella China e 24129PN74I per quella India.

Qualora Xiaomi decidesse di seguire la stessa strada intrapresa per le ultime generazioni di fascia alta, ciò significherebbe che Xiaomi 15 e 15 Ultra verrebbero commercializzati anche sul mercato Global, Italia compresa, al contrario di Xiaomi 15 Pro che rimarrebbe un’esclusiva cinese. Questa scelta ha senso dal punto di vista di Xiaomi, che faticando a imporsi sul mercato premium occidentale evita di proporre troppi modelli che appesantirebbero inutilmente il suo catalogo.

Queste sigle tecniche ci svelano anche la data di presentazione: “2410” significa che Xiaomi 15 e 15 Pro debutteranno durante il mese di ottobre, mentre per Xiaomi 15 Ultra (“2412“) bisognerà attendere dicembre. Teniamo a mente queste sigle, perché queste sigle ci serviranno da qui in avanti per individuarli in altre certificazioni e benchmark.

A queste informazioni aggiungiamo quelle proferite dal noto leaker Digital Chat Station, che su Weibo ha confermato che ci saranno ancora una volta tre modelli: Xiaomi 15, 15 Pro e 15 Ultra, e solo quest’ultima presenterà il supporto alla comunicazione satellitare.

C’è però una brutta notizia: “i prezzi dei materiali, dei chip e delle memorie sono attualmente in aumento ed è difficile mantenere la fascia di prezzo originale“. Questo potrebbe comportare un aumento dei prezzi, come già vociferato in precedenza: ricordiamo che Xiaomi 14 e 14 Pro arrivarono in Cina partendo da 3.999/4.999 CNY, circa 512/640€ che poi sono diventati 999,90€ per Xiaomi 14 in Italia.

