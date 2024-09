Xiaomi 15 Pro: ritorna la versione premium in TITANIO

Con l’arrivo dei top di gamma Samsung ed Apple in titanio, lo scorso anno anche Xiaomi ha detto la sua lanciando ben due modelli (entrambi disponibili solo in patria). Anche la nuova generazione di top di gamma avrà la stessa caratteristica, come svelano le ultime indiscrezioni: Xiaomi 15 Pro Titanium Edition si farà ed è stato già certificato!

Xiaomi 15 Pro Titanium Edition certificato: ci sarà anche una versione speciale più pregiata e resistente

14 Pro Titanium – Crediti: Xiaomi

Similmente a quanto avvenuto con Xiaomi 14 Pro, anche il nuovo flagship della casa di Lei Jun avrà un’edizione speciale dotata di una scocca ultra-resistente. Xiaomi 15 Pro Titanium Edition è stato certificato con la sigla 2410DPN6CC, mentre la certificazione dell’ente 3C “conferma” la presenza del supporto alla ricarica rapida da 90W. Il dispositivo dovrebbe presentare le stesse caratteristiche viste in precedenza, ossia un pannello posteriore in vetro, ma una scocca perimetrale realizzata in titanio. Probabilmente anche stavolta ci sarà un numero limitato di unità: parliamo di un materiale più pregiato e costoso (ma anche più resistente) rispetto all’alluminio. Ricordiamo che Xiaomi 14 Pro adotta una lega di titanio TC-2 mentre il modello di punta 14 Ultra offre una lega TC-4, con una maggiore resistenza e caratterizzata da una maggiore durezza.

Il lancio di Xiaomi 15 e 15 Pro è atteso per il mese di ottobre (in Cina), dopo il debutto dello Snapdragon 8 Gen 4. Insieme a questi due modelli ci sarebbe spazio anche per la Titanium Edition, mentre il futuro 15 Ultra dovrebbe fare capolino direttamente nel corso del prossimo anno.

Xiaomi 15 Pro – Scheda tecnica presunta

dimensioni /

certificazione IP68

display Micro Quad Curved TCL CSOT OLED LTPO a 12 bit da 6,73″ 2K+ (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a / Hz e luminosità di picco fino a 1.400 nit

TCL CSOT a da (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a / Hz e luminosità di picco fino a 1.400 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (1 x 4,26 GHz)

GPU Adreno

fino a 16 GB di RAM LPDDR5X o LPDDR6

di RAM LPDDR5X o LPDDR6 fino a 1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.400 mAh con ricarica da 120W e wireless da 80W oppure 6.000 mAh , 90W

con ricarica da e wireless da oppure , fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.4) con Light Hunter (sensore personalizzato da 1/1.31″, 1,2 µm) oppure OmniVision OV50N, lenti Leica , OIS, ultra-grandangolare Samsung JN1, teleobiettivo a periscopio Sony IMX882 con zoom ottico superiore a 3X e macro

(f/1.4) con (sensore personalizzato da 1/1.31″, 1,2 µm) oppure OmniVision OV50N, lenti , OIS, ultra-grandangolare Samsung JN1, Sony IMX882 con zoom ottico superiore a 3X e macro selfie camera da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC, UWB , sensore IR

, sensore IR Android 15 sotto forma di HyperOS

