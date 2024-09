Xiaomi 15 e 15 Pro: ecco finalmente la data di presentazione

Nonostante in questi giorni l’attenzione sia totalmente focalizzata sui nuovi Xiaomi 14T e 14T Pro, in rete nelle ultime ore è trapelata una delle date più attese dai fan della celebre compagnia cinese. Un poster emerso online, infatti, ha svelato che il nuovo top di gamma Xiaomi 15 sarà presentato ufficialmente alla fine di ottobre, con una novità anche per quanto riguarda il chipset Snapdragon di nuova generazione.

Xiaomi 15 arriva a fine ottobre con Snapdragon 8 Elite

Crediti: Weibo

Stando al poster trapelato in rete in queste ore, la serie Xiaomi 15 sarà presentata in Cina il prossimo 23 ottobre 2024 e sarà alimentata dai nuovi chipset Snapdragon 8 Elite di Qualcomm. Niente Snapdragon 8 Gen 4, quindi, ma il cambiamento riguarderà soltanto il cambio di nomenclatura che dopo 3 anni abbandonerà il concetto di “Gen” per lasciare spazio ai nuovi “Elite“. Al momento, tuttavia, non ci sono ancora conferme ufficiali, vi invitiamo quindi attendere maggiori informazioni che speriamo possano arrivare presto.

La nuova serie di top di gamma di Xiaomi potrebbe nuovamente essere composta da due dispositivi: la versione standard Xiaomi 15 e il più potente Xiaomi 15 Pro, che per l’occasione potrebbe avere anche una versione premium in titanio. Per scoprire però se le informazioni suggerite dai leak diventeranno realtà dovremo attendere necessariamente la fine del prossimo mese, quando la compagnia guidata da Lei Jun svelerà finalmente al mondo i suoi nuovi smartphone.

