Xiaomi 14T e 14T Pro senza segreti: spuntano immagini e prezzo in Europa

Dopo aver lanciato il trittico di dispositivi della serie 14 e due nuove aggiunte pieghevoli, la casa di Lei Jun si prepara all’uscita dei top di gamma della seconda metà dell’anno (ormai una tradizione). Xiaomi 14T e 14T Pro sono in dirittura d’arrivo e dopo aver visto i dettagli sulle specifiche ecco fare capolino un’immagine dal vivo e le prime indiscrezioni su quello che dovrebbe essere il prezzo in Europa.

Quanto costano Xiaomi 14T e 14T Pro in Europa: trapela il possibile prezzo

Xiaomi 14T – Crediti: FCC

Il modello di punta Xiaomi 14T Pro sarebbe il rebrand di Redmi K70 Ultra, pare con alcune modifiche al comparto fotografico (tra cui l’aggiunta di ottiche Leica). Il dispositivo avrebbe dalla sua Dimensity 9300+ mentre il fratello minore Xiaomi 14T dovrebbe differire solo per la ricarica rapida ed il chipset (il Dimensity 8300 Ultra, visto a bordo di Redmi K70E e del suo rebrand occidentale POCO X6 Pro). L’ente FCC ha certificato il modello base: la prima immagine dal vivo mostra il design, caratterizzato da una tripla fotocamera con flash LED, disposti in un modulo quadrato.

Le indiscrezioni sui prossimi flagship del brand cinese continuano con il possibile prezzo in Europa (precisamente in Francia). Xiaomi 14T dovrebbe costare 649€, nella versione da 12/256 GB e in tre colorazioni (Titan Black, Titan Gray, Titan Blue); il prezzo di Xiaomi 14T Pro sarebbe di 899€, da 12/512 GB e nei medesimi colori del fratello minore. Di seguito trovate le specifiche tecniche leak di entrambi i modelli, con tutti i dettagli.

Xiaomi 14T Pro – Scheda tecnica presunta

dimensioni 160,4 x 75,1 x 8,39 mm per 209 grammi

certificazione IP68

display AMOLED da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate a 144 Hz , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 3.840 Hz, luminosità di picco fino a 4.000 nit, chip grafico D1

da (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate a , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 3.840 Hz, luminosità di picco fino a 4.000 nit, chip grafico Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9300+ a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X4 @ 3.4 GHz + 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz) GPU Immortalis-G720

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM 512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.500 mAh con ricarica da 120W e wireless da 50W

con ricarica da e wireless da 50W fotocamera da 50 + 50 + 12 MP (f/1.62-1.98-2.2) con Light HUnter 900 , OIS , teleobiettivo con zoom ottico 5X (120 mm) e ultra-grandangolare da 120°, Xiaomi AISP, ottiche Leica

(f/1.62-1.98-2.2) con , , teleobiettivo con zoom ottico 5X (120 mm) e ultra-grandangolare da 120°, Xiaomi AISP, ottiche selfie camera da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, Type-C, sensore IR

Android 14 sotto forma di HyperOS

Xiaomi 14T – Scheda tecnica presunta

dimensioni 160,5 x 75,1 x 7,8 mm per 195 grammi

certificazione IP68

display AMOLED da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate a 144 Hz , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 3.840 Hz, luminosità di picco fino a 4.000 nit, chip grafico D1

da (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate a , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 3.840 Hz, luminosità di picco fino a 4.000 nit, chip grafico Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (4* A715 @ 3.35 GHz + 4* A510 @ 2.2 GHz)

+ 4* A510 @ 2.2 GHz) GPU Mali-G615 MC6

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM 512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.500 mAh con ricarica da ???

con ricarica da ??? fotocamera da 50 + 50 + 12 MP (f/1.62-1.98-2.2) con IMX906 , OIS , teleobiettivo con zoom ottico 4X (100 mm) e ultra-grandangolare da 120°, Xiaomi AISP, ottiche Leica

(f/1.62-1.98-2.2) con , , teleobiettivo con zoom ottico 4X (100 mm) e ultra-grandangolare da 120°, Xiaomi AISP, ottiche selfie camera da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, Type-C, sensore IR

Android 14 sotto forma di HyperOS

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le