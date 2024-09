Xiaomi 14T e 14T Pro pronti al debutto a settembre: spunta una data

La seconda metà dell’anno vedrà come protagonisti i nuovi modelli della serie T di Xiaomi e ancora una volta dovremmo trovarci alla prese con una coppia di smartphone. Dopo le indiscrezioni su specifiche, design e prezzi in Europa, ecco spuntare anche la presunta data di presentazione di Xiaomi 14T e 14T Pro!

Xiaomi 14T e 14T Pro: questa potrebbe essere la data di presentazione dei nuovi flagship

Crediti: PassionateGeekz (X/Twitter)

Nel momento in cui scriviamo non c’è ancora una conferma valida anche per l’Italia. Un rivenditore filippino ha pubblicato vari teaser che anticipano il lancio di nuovi prodotti Xiaomi per il mese di settembre. Ovviamente le uniche novità che stiamo aspettando sono proprio loro, ossia Xiaomi 14T e 14T Pro: la data di presentazione dei nuovi flagship sarebbe fissata per il 26 settembre. Tuttavia il fatidico giorno fa riferimento alle Filippine e resta da vedere se si tratterà di un evento globale o se dovremo pazientare ancora.

Crediti: Shopee

Di recente Xiaomi 14T Pro è anche apparso in una prima immagine render, che sembra “confermare” (si tratta pur sempre di un leak) la presenza di fotocamere Leica. Comunque nel corso dei mesi abbiamo assistito alla comparsa di varie indiscrezioni sulle specifiche e perfino sui prezzi di vendita in Europa. Il nuovo flagship dovrebbe essere la versione Global di Redmi K70 Ultra con delle migliorie lato fotografico. Si tratterebbe quindi di un dispositivo mosso dal Dimensity 9300+ di MediaTek, con ricarica rapida da 120W, un sensore principale da 50 MP e certificazione IP68 contro polvere e liquidi.

