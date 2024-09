Xiaomi 14T Pro con fotocamere Leica: spunta la prima immagine

La seconda metà dell’anno vedrà come protagonisti due nuovi smartphone top di Xiaomi: ormai è una tradizione e anche a questo giro la serie di punta del brand cinese vedrà l’aggiunta di una coppia di telefoni (almeno secondo quanto trapelato finora). Ora possiamo dare un’occhiata per la prima volta a Xiaomi 14T Pro grazie ad un’immagine render che “conferma” una delle caratteristiche che troveremo a bordo del terminale.

Xiaomi 14T Pro nella prima immagine render: ecco com’è fatto e cosa possiamo aspettarci dal prossimo top di gamma

Crediti: PassionateGeekz (X/Twitter)

Il prossimo Xiaomi 14T Pro sarà dotato di fotocamere Leica: lo svela la prima immagine render pubblicata da un noto insider. Ovviamente si tratta di un leak e quindi da prendere con molta cautela; tuttavia non stupisce questo approccio dato che è lo stesso adottato da Xiaomi lo scorso anno (con i modelli 13T e 13T Pro). Proprio come i top di gamma 14, 14 Pro e 14 Ultra, le nuove aggiunte avranno fotocamere di tutto rispetto. Il presunto render leak mostra un look caratterizzato da un modulo quadrato con gli angoli arrotondati, contenente una tripla fotocamera ed il flash LED; frontalmente, uno ampio schermo con un punch hole centrale per la selfie camera.

L’immagine sembra “confermate” la natura di rebrand del telefono: Xiaomi 14T Pro dovrebbe essere la versione occidentale di Redmi K70 Ultra, ma con alcune migliorie (come la collaborazione con Leica, assente sul modello cinese targato Redmi). Di seguito trovate la scheda tecnica presunta mentre in questo articolo ci sono i dettagli su Xiaomi 14T standard e sul in Europa.

Xiaomi 14T Pro – Scheda tecnica presunta

dimensioni 160,4 x 75,1 x 8,39 mm per 209 grammi

certificazione IP68

display AMOLED da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate a 144 Hz , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 3.840 Hz, luminosità di picco fino a 4.000 nit, chip grafico D1

da (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate a , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 3.840 Hz, luminosità di picco fino a 4.000 nit, chip grafico Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9300+ a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X4 @ 3.4 GHz + 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz) GPU Immortalis-G720

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM 512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.500 mAh con ricarica da 120W e wireless da 50W

con ricarica da e wireless da 50W fotocamera da 50 + 50 + 12 MP (f/1.62-1.98-2.2) con Light HUnter 900 , OIS , teleobiettivo con zoom ottico 5X (120 mm) e ultra-grandangolare da 120°, Xiaomi AISP, ottiche Leica

(f/1.62-1.98-2.2) con , , teleobiettivo con zoom ottico 5X (120 mm) e ultra-grandangolare da 120°, Xiaomi AISP, ottiche selfie camera da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, Type-C, sensore IR

Android 14 sotto forma di HyperOS

