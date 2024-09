Xiaomi 14T e 14T Pro avranno il caricabatterie in confezione?

Nonostante sia passato ormai parecchio tempo dalla fatidica prima volta, quella del caricatore in confezione resta ancora una questione spinosa per tanti utenti. Xiaomi ha già attuato questa politica in Europa e in Italia, presentando vari modelli sprovvisti di questo accessorio. Mancano pochi giorni all’evento di lancio di settembre, che vedrà protagonisti Xiaomi 14T e 14T Pro: i nuovi flagship con fotocamere Leica avranno in caricabatterie in confezione oppure no?

Xiaomi 14T e 14T Pro: i prossimi flagship del brand cinese arriveranno con il caricabatterie in confezione?

Crediti: Xiaomi

La politica attuata da Xiaomi in questi anni è abbastanza chiara: in Italia, la compagnia cinese ha rimosso il caricatore dalla confezione di smartphone economici targati Redmi e POCO, mentre i modelli di fascia medio alta e i top di gamma continuano a presentare il gadget incluso (ad esempio nel caso di Redmi Note 13 Pro, Xiaomi 14 e 14 Ultra e i modelli 13T e 13T Pro). Si vocifera che i prossimi Redmi Note 14 ne saranno sprovvisti, ma c’è il dubbio che le cose possano iniziare a cambiare da prima, con il debutto dei nuovi flagship. Xiaomi 14T e 14T Pro potrebbero non avere il caricatore in confezione, ma è bene chiarire alcuni punti.

Can confirm Xiaomi 14T and 14T Pro won't include the charger in the box in SEA regions. — Chun Bhai (@chunvn8888) September 20, 2024

Un noto insider ha rivelato che la casa di Lei Jun non includerà il caricatore nel box dei nuovi dispositivi in arrivo il 26 settembre; tuttavia questa “novità” dovrebbe riguardare le regioni SEA, ossia il sud-est asiatico. Infatti osservando una pagina dedicata ai preordini dei telefoni, entrambi vengono proposti in bundle con degli auricolari true wireless e il caricatore. Questa cosa non avviene nella pagina italiana: viene fatta menzione dell’extra-valutazione dell’usato (fino a 100€), delle opzioni di pagamento a rate e della presenza di un prodotto smart life in omaggio, ma non ci sono dettagli in merito al caricabatterie (che quindi, dovrebbe essere incluso). Comunque l’ultima parola spetta a Xiaomi, quindi non ci resta che attendere l’evento di lancio della serie 14T. Intanto ecco tutti i dettagli leak trapelati finora!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le