Wi-Fi pubblico tra comodità e pericoli: come navigare sempre in sicurezza

Internet è diventato essenziale nelle nostre vite e nonostante le reti cellulari siano sempre più potenti e veloci, il Wi-Fi rimane il metodo preferito dagli utenti per l’accesso alla rete. Quando si è fuori casa e si utilizzano le reti pubbliche, tuttavia, c’è sempre il rischio che i propri dati possano finire nelle mani sbagliate, esponendo il proprio dispositivo a rischi che molti utenti non sanno neanche di correre. Per fortuna, però, l’utilizzo di una VPN può aiutarci a navigare in sicurezza ovunque e in questo approfondimento vi spieghiamo come.

Come una VPN può aiutare a proteggere la tua navigazione con il Wi-Fi pubblico

Crediti: Canva

Secondo la ricerca condotta da Wi-Fi Map, in Europa ci sono più di 3 milioni di reti Wi-Fi pubbliche, di cui oltre 143 mila soltanto in Italia. Per quanto possa essere conveniente, però, collegarsi ad un Wi-Fi di pubblico dominio comporta dei rischi che la grande maggioranza degli utenti non è neanche consapevole di correre.

Collegandosi a reti senza protezione, infatti, c’è il pericolo che i propri dati sensibili come nome, cognome, numero di telefono, password e carte di credito vengano rubate, proprio perché questi Wi-Fi sono spesso oggetto di attacchi hacker, come quelli che trovate elencati qui sotto.

Attacchi man-in-the-middle : gli hacker sono in grado di intercettare i dati scambiati tra il vostro dispositivo e la rete Wi-Fi, rubando informazioni sensibili

: gli hacker sono in grado di intercettare i dati scambiati tra il vostro dispositivo e la rete Wi-Fi, rubando informazioni sensibili Reti non criptate : il Wi-Fi non offre una protezione sufficiente a garantire che i dati inviati dal vostro dispositivo non vengano rubati dagli hacker

: il Wi-Fi non offre una protezione sufficiente a garantire che i dati inviati dal vostro dispositivo non vengano rubati dagli hacker Distribuzione di malware : collegandosi al Wi-Fi è possibile essere infettati automaticamente con virus che rubano o cancellano i dati

: collegandosi al Wi-Fi è possibile essere infettati automaticamente con virus che rubano o cancellano i dati Hotspot rogue : false reti Wi-Fi create dagli hacker per rubare i dati sensibili degli utenti

: false reti Wi-Fi create dagli hacker per rubare i dati sensibili degli utenti Packet sniffing : una tecnica utilizzata dagli hacker per leggere le informazioni inviate al Wi-Fi pubblico

: una tecnica utilizzata dagli hacker per leggere le informazioni inviate al Wi-Fi pubblico Session Hijacking: gli hacker possono rubare i token di una sessione per avere accesso a tutti gli account utilizzati sulla rete Wi-Fi pubblica

Una VPN, tuttavia, può mitigare la gran parte di questi attacchi, evitando che i vostri dati finiscano in mano ai malintenzionati, mantenendo la vostra navigazione sempre sicura, eliminando tutte le preoccupazioni. I servizi VPN, infatti, possono criptare i dati e il traffico in modo che gli hacker non possano intercettarli con attacchi man-in-the-middle e packet sniffing oppure attraverso reti non criptate e hotspot rogue. Allo stesso tempo, però, è possibile anche fermare la distruzione di malware bloccando la navigazione sui siti pericolosi e il download dei file dannosi.

Surfshark, per esempio, è un servizio di VPN che mette a disposizione una pletora di strumenti e funzioni utili a proteggersi quando si naviga su internet tramite una rete Wi-Fi pubblica. Eccoli tutti elencati qui sotto.

CleanWeb : blocca ads, tracker, malware e tentativi di phishing per navigare in sicurezza

: blocca ads, tracker, malware e tentativi di phishing per navigare in sicurezza Kill Switch : disconnette il dispositivo da internet se la VPN smette di funzionare improvvisamente

: disconnette il dispositivo da internet se la VPN smette di funzionare improvvisamente Dynamic MultiHop : permette di collegarsi attraverso due server contemporaneamente per aumentare la protezione

: permette di collegarsi attraverso due server contemporaneamente per aumentare la protezione NoBorders : permette di avere accesso ai siti bloccati eliminando il geoblocking e la censura dei governi

: permette di avere accesso ai siti bloccati eliminando il geoblocking e la censura dei governi Alternative ID : genera un nuovo nuovo e indirizzo email da utilizzare online per mascherare i propri dati

: genera un nuovo nuovo e indirizzo email da utilizzare online per mascherare i propri dati Server offuscati: rende la navigazione con VPN identica al traffico regolare, in modo da poter bypassare le restrizioni e altri tipi di sorveglianza

Contenuto realizzato in collaborazione con Surfshark.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le