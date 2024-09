Cambio radicale per WhatsApp: arrivano i temi personalizzati, nuove immagini dalla beta

Aggiornamento 20/09: l’arrivo dei nuovi temi di WhatsApp sembra essere sempre più vicino con i nuove opzioni di personalizzazione che trovano nuovamente spazio sulla beta di Android. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Sembra essere sempre più evidente la voglia del team di WhatsApp di offrire nuove opportunità agli utenti per personalizzare l’esperienza d’uso della celebre app di messaggistica istantanea. Dopo aver introdotto un design più elegante con le ultime versioni dell’applicazione, gli sviluppatori stanno per portare nell’app anche la possibilità di personalizzare il colore del tema principale.

WhatsApp personalizzabile come mai prima d’ora: ecco i nuovi temi

Crediti: WaBetaInfo

Con la versione 24.1.10.70 Beta di WhatsApp per iOS, il team di Meta ha introdotto per la prima volta la possibilità di utilizzare un tema differente da quello predefinito. Tramite le impostazioni, infatti, gli utenti possono scegliere un nuovo colore con cui tingere gli elementi principali dell’app di messaggistica istantanea. Attualmente è possibile impostare il tema nel colore verde, azzurro, bianco, rosa e viola.

In Telegram, nota app rivale, questa funzionalità è disponibile da diverso tempo e sembra abbastanza evidente negli ultimi mesi la rincorsa di WhatsApp per arrivare quanto meno a pareggiare le opportunità offerte per la comunicazione e la personalizzazione. Al momento è impossibile prevedere quando i nuovi temi colorati diventeranno disponibili per tutti in versione stabile, ma è lecito pensare che ci sarà da aspettare almeno un paio di mesi.

Aggiornamento 25/05: i temi colorati tornano in beta

Crediti: WaBetaInfo

Con la versione beta 24.11.10.70 di WhatsApp per iOS, Meta ha reintrodotto nella celebre app di messaggistica istantanea i temi colorati, questa volta consentendo ancora di più la personalizzazione delle conversazioni. Rispetto alla prima iterazione, infatti, questa volta i nuovi temi colorati oltre a modificare l’aspetto generale dell’app, personalizzano anche lo sfondo predefinito delle conversazioni. I colori sono rimasti pressocché gli stessi: verde classico, blu, nero/grigio, rosa e viola.

Al momento non sappiamo ancora quando questa nuova funzionalità sarà disponibile per tutti anche in versione stabile, ma il ritorno in beta lascia ben sperare per un eventuale lancio nelle prossime settimane.

Aggiornamento 17/06: tante opzioni di personalizzazione per i temi di WhatsApp

Crediti: WaBetaInfo

Con la beta 24.12.10.77 di WhatsApp per iOS, il team di Meta ha aggiunto altri cinque temi ai precedenti cinque già implementati nelle scorse versioni. Le opzioni di personalizzazione per l’app di messaggistica istantanea, quindi, salgono a 10 e permetteranno agli utenti di creare il proprio design preferito senza interferire con quello degli altri. Le personalizzazioni, infatti, saranno del tutto private e non visibili ai contatti con cui si conversa.

Aggiornamento 16/08: sarà possibile personalizzare anche solo le bolle dei messaggi

Crediti: WaBetaInfo

Con la beta 2.24.17.19 di WhatsApp per Android, Meta ha introdotto nella celebre app di messaggistica instantanea la possibilità di personalizzare soltanto le bolle dei messaggi invece che applicare un tema completo per tutte le conversazioni. Grazie a questa nuova funzione gli utenti avranno a disposizione maggiore personalizzazione per la propria esperienza su WhatsApp, creando praticamente dei temi personalizzati tra colori e sfondi.

Al momento, purtroppo, non sappiamo ancora quando i nuovi temi saranno effettivamente disponibile per tutti in versione stabile.

Aggiornamento 22/08: i temi personalizzati arrivano in beta su iOS

Crediti: WaBetaInfo

Con la versione beta 24.17.10.71 di WhatsApp per iOS, Meta ha introdotto anche sulla piattaforma di Apple i nuovi temi personalizzati, con la possibilità di impostare un’immagine di sfondo personalizzata con le bolle che riprende il colore dominante della foto. Arriva su iOS anche la possibilità di colorare a proprio piacimento le bolle dei messaggi, funzionalità che ha debuttato su Android con le precedenti versioni di test.

Sembra proprio che lo sviluppo di questa nuova funzionalità stia procedendo spedito e che l’introduzione dei nuovi temi personalizzati potrebbe essere una delle novità in arrivo nei primi giorni dell’autunno oppure addirittura entro la fine dell’estate.

Aggiornamento 20/09: ecco i nuovi temi predefiniti di WhatsApp

Crediti: WaBetaInfo

Con la beta 2.24.20.12 di WhatsApp per Android, arrivano sulla celebre app di messaggistica istantanea di Meta i nuovi temi predefiniti, che possono essere personalizzati nella tonalità dello sfondo e nel colore delle bolle dei messaggi. Il lancio di questa nuova funzionalità, quindi, sembra essere sempre più vicino, seppur non si conoscano ancora le tempistiche di arrivo su iOS e Android. Non ci resta quindi che attendere informazioni ufficiali direttamente da Meta.

