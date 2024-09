Troppi messaggi non letti su WhatsApp? Questa nuova funzione li farà sparire

Aggiornamento 23/09: torna in beta la funzione che permetterà di “ripulire” facilmente il contatore dei nuovi messaggi di WhatsApp. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Se siete tra quelli che proprio non riescono a sopportare l’avere il pallino rosso con il conteggio dei messaggi non letti, sappiate che questa “terribile tortura” avrà fine molto presto. Con una nuova funzione, infatti, WhatsApp permetterà agli utenti di ripulire il conteggio dei messaggi arrivati direttamente all’apertura dell’app, senza però dover visualizzare necessariamente le conversazioni.

Dite addio al badge con i messaggi non letti: WhatsApp lo rimuoverà in automatico

Crediti: WaBetaInfo

Spesso, quando arriva un nuovo messaggio su WhatsApp, capita di non poter visualizzare subito le conversazioni o di “conservare” la lettura come promemoria per una eventuale risposta. Questo, oltre a far probabilmente infuriare il nostro interlocutore, comporta un aumento del conteggio dei messaggi non letti che continuano a sommarsi nel badge della lockscreen, sia su Android che su iOS.

Gli sviluppatori dell’app di messaggistica istantanea sembrano aver capito che gli utenti non gradiscono il badge sempre attivo e per questo motivo nella versione beta 2.24.11.13 di WhatsApp per Android hanno introdotto nelle impostazioni una nuova opzione per ripulire automaticamente il conteggio all’apertura dell’app.

Attualmente non sappiamo quando questa nuova funzionalità sarà disponibile per tutti, ma è possibile che sarà necessario ancora qualche settimana prima di poterla sfruttare anche nella versione stabile.

Aggiornamento 23/09: la nuova funzione torna in beta

Crediti: WaBetaInfo

Con la versione beta 2.24.20.17 di WhatsApp per Android, è tornata finalmente disponibile in test la nuova funzione che permette di ripulire facilmente il badge con il conteggio dei messaggi non letti. La funzionalità potrebbe essere, quindi, prossima al rilascio, anche se non si conoscono ancora i tempi necessari per l’arrivo nelle versioni stabili per iOS e Android.

