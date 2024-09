Wear OS 5 arriva anche su Pixel Watch e Watch 2, ma Google ritira l’aggiornamento

Aggiornamento 27/09: Google sembra aver deciso di ritirare l’aggiornamento a Wear OS 5 per Pixel Watch e Watch 2, probabilmente a causa di un bug. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Dopo il lancio dei nuovi Pixel Watch 3 che hanno fatto sfoggio di Wear OS 5 fin da subito, la nuova versione del sistema operativo per smartwatch è pronta a debuttare anche sui precedenti modelli della serie di indossabili di Google. L’aggiornamento che porta la quinta edizione di Wear OS su Pixel Watch e Pixel Watch 2, infatti, è finalmente entrata in fase di rollout proprio in queste ore.

Google Pixel Watch e Pixel Watch 2 si aggiornano finalmente a Wear OS 5

Google Pixel Watch 2

Dopo aver saltato il classico rilascio nel primo lunedì del mese, Google ha finalmente pubblicato il nuovo aggiornamento che porta Wear OS 5 anche su Pixel Watch e Pixel Watch 2. Il sistema operativo per wearable aggiornato è basato su Android 14 ed include anche le patch di sicurezza aggiornate al 5 settembre 2024. Ecco di seguito i numeri di versione.

Google Pixel Watch : AW2A.240903.005.A2

: AW2A.240903.005.A2 Google Pixel Watch 2: AW2A.240903.005.A1

“Il rollout continuerà durante tutta la prossima settimana, a seconda dell’operatore e del dispositivo. Gli utenti riceveranno una notifica sul loro orologio una volta che l’aggiornamento OTA sarà disponibile per il loro dispositivo. Gli utenti sono invitati ad aggiornare per ricevere sempre il software più recente” si legge nella nota pubblicata da Google.

Aggiornamento 27/09: l’OTA è stato ritirato a causa di un soft brick

Google ha ritirato l’aggiornamento OTA che avrebbe dovuto portare Wear OS 5 su Pixel Watch e Pixel Watch 2 a causa di alcuni problemi riscontrati dagli utenti. Nonostante la maggior parte dei dispositivi interessati siano riusciti ad installare senza problemi l’aggiornamento, per alcuni utenti l’installazione si è bloccata ottenendo come risultato un soft brick dello smartwatch.

Alcuni Pixel Watch e Pixel Watch 2, infatti, non sono riusciti a completare con successo l’installazione dell’aggiornamento, rimanendo bloccati su di una scherma completamente nera. Per risolvere il problema è necessario resettare il dispositivo tramite fastboot, seguendo le indicazioni del supporto di Google.

