vivo Y300 Pro ufficiale: mai vista così tanta batteria in una scocca così sottile

Non siamo soliti parlarvi di ogni telefono che viene presentato, specialmente quando si tratta di prodotti economici come nel caso di questo vivo Y300 Pro. Questa volta, però, non siamo di fronte all’ennesimo medio di gamma che non ha niente di nuovo da dire rispetto alla concorrenza, perché vivo ha tentato l’azzardo. E lo ha fatto realizzando un telefono sì sottile ma che integra una batteria molto più capiente del normale, specialmente in una scocca del genere.

vivo Y300 Pro è lo smartphone economico che sorprende in spessore e batteria

Sì, perché vivo Y300 Pro misura 163,4 x 76,4 x 7,69 mm di spessore per un peso di 194 grammi, misure di una scocca certificata IP65 che accoglie al suo interno una generosa batteria da 6.500 mAh. Non solo, perché oltre ad avere un amperaggio del genere può vantare anche una rapida ricarica FlashCharge da 80W, oltre al supporto alla ricarica inversa per caricare altri dispositivi via cavo.

La piattaforma hardware su cui si basa è lo Snapdragon 6 Gen 1, SoC Qualcomm a 4 nm comprensivo di CPU octa-core fino a 2,2 GHz A78, GPU Adreno 710 e memorie LPDDR4X e UFS 2.2. Ha uno schermo OLED da 6,77″ Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco da ben 5.000 nits. Meno entusiasmante la doppia fotocamera da 50+2 MP f/1.8-2.4 con sensore di profondità, a cui si aggiunge una frontale da 32 MP f/2.0.

Disponibile nelle colorazioni Black, Ocean Blue, Titanium e White, vivo Y300 Pro è disponibile in Cina al prezzo di 1.799 CNY (228€) per la variante da 8/128 GB, salendo a 2.499 CNY (317€) per quella da 12/512 GB.

