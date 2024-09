Questo è vivo X200: spuntano le prime foto del flagship

Mancano poche settimane al lancio della serie vivo X200 e in questo periodo le indiscrezioni si sono fatte più intense. Stavolta tocca al design, svelato da un’immagine dal vivo mostrata da un noto insider asiatico: il look sembra quasi identico ma le nuove colorazioni sono davvero elegantissime!

vivo X200 nelle prime foto: ecco il possibile design del nuovo top di gamma della casa cinese

X100 Pro & X100 – Crediti: vivo

Il design di vivo X200 sembra identico a quello dei precedenti modelli, fatta eccezione per piccoli dettagli. Ancora una volta avremo un ampio modulo fotografico circolare con una tripla fotocamera, il tutto realizzato in collaborazione con Zeiss. Le colorazioni sono davvero stilose: il modello bianco è semplice ed elegante mentre la versione blu offre un tocco aggiuntivo grazie alla particolare trama.

Crediti: Weibo

Il telefono sarà mosso dal Dimensity 9400, il prossimo chipset di punta targato MediaTek (in arrivo ad ottobre). Per quanto riguarda la fotocamera di vivo X200, dovremmo avere un sensore principale da 50 MP (f/1.57) ed un teleobiettivo a periscopio con una lunghezza focale di 70 mm, apertura f/2.57 e zoom ottico 3X. Ci sarebbe anche un ultra-grandangolare da 50 MP; intanto è stato pubblicato anche un sample foto. Di seguito un breve riepilogo delle possibili specifiche. Ricordiamo che la data di presentazione è fissata per il 14 ottobre.

certificazione IP68/69

display AMOLED LTPO flat da 6,5″ 1.5+ , refresh rate a 120 Hz

flat da , refresh rate a SoC MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X925 @ 3.63 GHz + 3* Cortex-X4 @ 2.8 GHz + 4* Cortex-A725 @ 2.1 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 2.8 GHz + 4* Cortex-A725 @ 2.1 GHz) GPU Immortalis-G925

batteria da 5.000 mAh con ricarica da 120W

con ricarica da fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.57-2.0-2.57) con OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo a periscopio (zoom ottico 3X) | ottiche ZEISS

(f/1.57-2.0-2.57) con OIS, ultra-grandangolare e a periscopio (zoom ottico 3X) | ottiche ZEISS Android 15 sotto forma di OriginOS 5

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le