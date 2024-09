vivo X200 Pro Mini: il top di gamma compatto e con zero compromessi

Aggiornamento 25/09: arriva una conferma “ufficiale” dell’esistenza di un modello Mini, ma le cose potrebbero essere diverse da come immaginavamo all’inizio. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Quest’anno vivo dovrebbe stravolgere la sua linea principale con una nuova aggiunta in formato compatto. Sempre più utenti chiedono a gran voce dispositivi dalle dimensioni “umane” anche se a volte gli esperimenti commerciali non si sono rivelati poi così vincenti. La mossa giusta è quella di offrire un terminale compatto ma mantenendo comunque caratteristiche al top ed un display che risulti sempre comodo da visualizzare. vivo X200 Pro Mini sembra centrare in pieno il bersaglio e le ultime novità parlano anche del comparto fotografico che troveremo a bordo.

vivo X200 Pro Mini, nuovi dettagli: un top di gamma in formato compatto e con aspirazioni da Camera Phone

Crediti: vivo

A quanto pare quest’anno la casa cinese lancerà un flagship compatto puntando alle performance senza compromessi. Da un post pubblicato da un dirigente è emerse la possibile esistenza di vivo X200 Pro Mini: quindi dovremmo avere un modello base, una variante Pro ed una versione compatta di quest’ultimo. Secondo quanto trapelato, il flagship (già protagonista di alcuni leak nelle scorse settimane) monterà uno schermo di dimensioni minori rispetto ai fratelli: si vocifera di un’unità da 6,3″ con risoluzione 1,5K e refresh rate a 120 Hz. Un telefono compatto, ma senza rinunciare alle performance dato che dovremmo comunque trovare il Dimensity 9400, prossimo chipset di punta realizzato da MediaTek. I fratelli X200 e X200 Pro avrebbero lo stesso SoC e schermi a partire da 6,5″ (probabilmente uno flat e l’altro curvo); non si prospettano cambiamenti al design, almeno secondo delle immagini leak.

Crediti: Weibo

Tornado al piccolo della serie, vivo X200 Pro Mini non si farebbe mancare proprio nulla, nemmeno una tripla fotocamera da 50 + 50 + 50 MP. Questa sarebbe composta da un sensore principale LYTIA LYT-818 (da 1/1.28″ e con apertura f/1.57), fresco di lancio, insieme ad un ultra-wide e un teleobiettivo periscopio IMX882 o Samsung HP9 (f/2,57, 70 mm) con macro e zoom ibrido 10X con super risoluzione. Insomma, compatto ma comunque un top di gamma sia nel chipset che nel comparto fotografico.

Tra le altre specifiche, dovremmo avere una batteria al silicio-carbonio da 5.500 mAh o 5.600 mAh, forse anche con il supporto alla ricarica wireless. La data di presentazione della serie vivo X200 è fissata per il 14 ottobre.

