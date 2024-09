vivo X200 sarà un Camera Phone coi fiocchi: ecco come scatta

Il prossimo mese dovrebbe essere la volta della presentazione ufficiale: vivo sta per svelare la sua nuova gamma X200, composta da tre modelli diversi. Nel frattempo le indiscrezioni continuano ad arrivare e nelle ultime ore il soggetto in questione è diventato il modello di base della line-up. Sono infatti emerse dal web le specifiche della fotocamera con i dettagli tecnici ed anche pratici, dal momento che è stato pubblicato anche un sample realizzato proprio con la camera posteriore del dispositivo.

vivo x200: i dettagli delle fotocamere e il super scatto che incanta

Crediti: Weibo

In queste ore si è mosso qualcosa sul fronte X200. Stando a quanto riportato da un noto insider cinese, la fotocamera del flagship sarà di tutto rispetto, con un sensore principale Sony IMX921 da 1/1,56″ da 50 MP con apertura f/1.57. A dare manforte ecco poi un ultra-grandangolare Samsung JN1, anch’esso da 50 MP. A chiudere, un teleobiettivo periscopico con Sony IMX882 o LYT-600, dotato di apertura f/2.57 e lunghezza focale da 70 mm, anche in questo caso da 50MP. Grazie ad un particolare algoritmo inoltre, lo smartphone dovrebbe beneficiare di uno zoom ibrido 10x.

Restando in tema, il Product Manager di vivo, Han Boxiao, ha fatto venire l’acquolina in bocca ai fan, pubblicando uno scatto realizzato proprio con X200. Come si può notare, il telefono sembra comportarsi bene con gli scatti a distanza, anche alle prese con scene notturne (la foto è stata immortalata con lo zoom 10X). Inoltre il top di gamma presenta una Modalità Luna migliorata, per scatti lunari perfezionati tramite software (ma sempre dall’aspetto realistico). La foto dunque lascia ben sperare.

Crediti: vivo

Per quel che riguarda poi le altre specifiche, la stessa fonte parla di un display OLED da 6,78″ e di un processore MediaTek Dimensity 9400, esattamente come anticipato durante gli scorsi giorni. In termini di autonomia, sarebbe pronta una batteria da 5.800 mAh con supporto alla ricarica rapida a 90W anche se filtra pessimismo su un’eventuale ricarica wireless. Concludendo con il sistema operativo, le previsioni parlano di Android 15 con personalizzazione del software Origin OS 5. Sarà con tutta probabilità diverso il discorso hardware per il modello Ultra. Stando a quanto riportato infatti, vivo ha intenzione di equipaggiarlo con il nuovo SoC di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 4.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le