Niente paura per vivo X Fold 4 e OPPO Find N5: i due pieghevoli si faranno

Negli scorsi mesi varie voci parlavano di uno stop da parte di OPPO e vivo per il settore dei pieghevoli. In realtà si è trattato di un periodo di pausa, come confermato dalle stesse compagnie: OPPO Find N5 e vivo X Fold 4 non sarebbero a rischio, come ribadisce anche un noto insider cinese anticipando il possibile periodo d’uscita ed offrendo un breve accenno delle specifiche.

vivo X Fold 4 e OPPO Find N5: un insider svela il periodo d’uscita dei nuovi pieghevoli (e non solo)

Crediti: vivo

I prossimi vivo X Fold 4 e OPPO Find N5 dovrebbero debuttare come i primi smartphone pieghevoli al mondo con Snapdragon 8 Gen 4: non sappiamo quale dei due uscirà prima, ma comunque entrambi i dispositivi saranno dei top di gamma di ultima generazione. Come anticipato in apertura, nel corso dei mesi passati si è parlato tanto dello stop agli smartphone pieghevoli da parte dei due brand, ma le cose dovrebbero cambiare il prossimo anno.

Il periodo d’uscita sarebbe fissato per il Q1 2025: entrambi i telefoni dovrebbero essere presentati durante il primo trimestre dell’anno e insieme a questi ci sarebbe spazio anche per OnePlus Open 2 (la versione Global di OPPO Find N5). L’insider fa anche riferimento al design dei prossimi foldable: tutti dovrebbero avere un look simile a quello delle generazioni attuali (vivo X Fold 3 e OPPO Find N3), quindi con un formato in-fold e un ampio modulo fotografico circolare.

vivo X Fold 4 (il nome è ancora incerto, vista la tetrafobia cinese che vede il numero quattro in modo negativo) potrebbe arrivare nuovamente in due versioni, ossia base e Pro. Per quanto riguarda OPPO Find N5/OnePlus Open 2, durante i mesi passati non sono mancate indiscrezioni: si vocifera di schermi con risoluzione 2K+, di una fotocamera da 50 MP (probabilmente con ultra-wide e tele a periscopio), di un corpo più sottile (da 11,7 mm a circa 9 mm) e addirittura di una super batteria da 6.000 mAh.

